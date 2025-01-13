В районе Воронежа ночью слышали звуки взрывов: россияне говорят, что 'сбили несколько дронов'. Видео

Ночью 13 января в Воронеже (РФ) прогремела серия взрывов на фоне "режима опасности атаки БПЛА". Россияне записывали громкие звуки и вспышки в одном из районов города на видео.

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Кадры опубликовали в местных пабликах. На утро же минобороны страны-агрессора заявило, что их ПВО сбила "украинские" беспилотники в трех регионах.

Согласно жалобам россиян, перед полуночью от сирены встрепенулись жители Россошанского района. Администрация объяснила, что решение о дополнительном оповещении было принято "в связи с географическими особенностями муниципалитета".

В течении ночи взрывы дошли й до самого Воронежа, в частности громко было в районе Левого берега.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждал, что дежурными силами российской ПВО и средствами РЭБ в пригороде облцентра "были обнаружены и уничтожены несколько дронов". По его словам, пострадавших и разрушений нет. При этом в регионе сохранился "режим опасности атаки БПЛА".

Позже российское минобороны отчиталось о "сбитии восьми украинских" беспилотников над территориями Воронежской, Брянской и Белгородской областей. Фотоподтверждений этому ведомство россиянам не предоставило.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января жители РФ тоже заявляли об атаке БПЛА. Они фиксировали прилеты и работу противовоздушной обороны в Воронеже, Курске и Тамбове.

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