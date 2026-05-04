"Непарадное" настроение: недоимперию охватывает страх и отчаяние. Полноценного парада на 9 мая в москве не будет. Вместо него состоится жалкая имитация – в "сокращенном формате" и без военной техники. В минобороны россии объяснили эти меры безопасности "текущей оперативной обстановкой".

Видео дня

Объяснили, кстати, правильно – текущая обстановка для кремля сейчас крайне неблагоприятная. На москву надвигается черная туча под названием "гаплик", ощутимо бздит горелым. Рядовые жители крупных промышленных и портовых городов уже несколько недель подряд массово взывают о мире. А сама москва постепенно превращается в крайне опасное место. Поэтому, собственно, гостей у путина в этом году будет немного.

В прошлом году на парад к кремлевскому диктатору приезжали делегации Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама, Эфиопии и т.д. – в целом представители 27 стран. В этом же году москве удалось "уговорить" приехать только президентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Словакии. Это говорит о многом: россия теряет – и уже фактически потеряла – значительную часть международной значимости. Демонстрировать лояльность стремительно слабеющему старому диктатору не считают нужным даже его африканские "партнеры".

Но самый важный ментальный сдвиг, совпадающий с этим "непраздничным празднованием" 9 мая, происходит внутри самой страны-агрессора. Недоимперию охватывает животный страх.

В принципе, это чувство хорошо знакомо россиянам: они с ним рождаются, с ним живут и с ним же умирают. Это их цивилизационный код. Но при одном условии: этот страх должен быть перед царем. Именно тогда он работает как цемент для системы. Сегодня же ситуация меняется: страх перед царем постепенно вытесняется другим – страхом перед нашими беспилотниками.

Что важно – сам царь тоже боится. Он ограничивает время пребывания на публике, избегает контактов с людьми, сокращает поездки. Значительная часть государственной машины работает на обеспечение его личной безопасности. Кстати, подготовка к параду – из той же серии: в москву стягивают системы ПВО, оголяя другие регионы. Но сейчас не об этом.

Рядовые россияне видят главное: царь боится. Это прозрение, конечно, будет иметь долгосрочные последствия. Если даже кремль находится под угрозой, то что уж говорить о "простых людях". Война вернулась откуда пришла – и вдруг оказалась опаснее, чем собственная власть. Интересный поворот с непредсказуемыми последствиями.

Царь, который боится, теряет авторитет. Он перестает быть "настоящим". Здесь срабатывает еще одна особенность российского массового сознания: на уровне инстинктов люди начинают чувствовать, что этот "ненастоящий царь" боится не только украинских дронов, но и собственных подданных. Именно отсюда – беспрецедентная цензура, блокировка интернета, усиление репрессий.

Любой зоопсихолог подтвердит: агрессия, которую годами культивировали и направляли наружу – против Украины, Европы, НАТО, – в определенный момент может развернуться внутрь. "Любовь к царю" способна очень быстро превратиться в ненависть. В истории России это уже случалось не раз.

Социологи фиксируют постепенное падение рейтингов Путина и российской власти. Но ни одна социология не способна измерить уровень накопленной ненависти. Она не растет линейно – она взрывается. С большой вероятностью современная россия постепенно приближается к очередной пугачевщине (или, если ближе к настоящему, – пригожинщине).

Картина яркая: экономика горит, "имперское величие" улетучивается, рядовые россияне все чаще говорят о мире. А главное – они начинают понимать, что царь слаб.

Ежедневно и еженощно мы посылаем на болота священный "огонь свободы". Дальше будет еще интереснее. Горящая Недоимперия, – захватывающее зрелище. Как говорится, не переключайтесь. Слава Украине!