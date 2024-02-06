В портах Ленинградской области РФ повысили режим готовности: ожидают атаки украинских дронов

В Ленинградской области страны-агрессора РФ в портах ввели режим повышенной готовности, опасаясь новых атак украинских беспилотников. К ним готовятся в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге, которые расположены на берегу Финского залива.

Об этом 6 февраля написали российские СМИ, ссылаясь на документы, опубликованные на сайте администрации портов Балтийского моря. Официальная причина введения режима повышенной готовности звучит так – "возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ".

Отмечается, что ЧС могут возникнуть на объектах и территории морских портов.

Ранее, в январе этого года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также ввел режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры во всех районах региона.

Тогда подразделения охраны и силовые структуры получили приказы уничтожать БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 января в Ленинградской области РФ пожаловались на новую атаку БПЛА. Местные жители слышали звуки дронов, после чего прозвучали взрывы в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга. На объекте вспыхнул пожар.

– Россияне устроили истерику из-за взрывов в порту в Ленинградской области. Они были возмущены тем, что российская ППО не смогла остановить атаку БПЛА, не помогли и хваленые средства РЭБ.

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