2 июня российские СМИ сообщили, что акционеры ПАО "НК „Роснефть"" на годовом собрании избрали новый состав совета директоров компании в количестве 11 человек. В него вошла и экс-федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии, на чьей свадьбе пел и плясал лично президент России Владимир Путин. Злые языки говорят, что Карин Кнайсль "косплеит" Герхарда Шрёдера, который перешёл под российское крыло после отставки с поста федерального канцлера ФРГ.

Кроме Карин Кнайсль в состав директоров вошли: представитель Qatar Investments Authority, член попечительского совета Qatar University Файзал Алсуваиди; представитель Qatar Investments Authority, член попечительского совета Международного катарского фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдуллы бен Хамада аль-Аттыйи Хамад Рашид аль-Моханнади; исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор Маттиас Варниг; консультант BP Russian Investments Limited Роберт Дадли; член совета директоров, главный исполнительный директор BP p.l.c. Бернард Луни; заместитель председателя правительства РФ Александр Новак; помощник президента РФ Максим Орешкин; председатель правления Marcuard Holding, независимый директор Ханс-Йорг Рудлофф; главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК „Роснефть"" Игорь Сечин. Ну и вишенка на торте — председатель совета директоров Nord Stream 2 AG, председатель комитета акционеров Nord Stream AG, независимый директор Герхард Шрёдер.

Как прокомментировал народ эту новость, из русских в российской нефтегазовой компании один только Игорь Сечин, да и русский ли он... Россиян возмутил тот факт, что когда иностранцы помогают России строить гражданское общество, то это — плохо, а как распродавать природные ресурсы — норм. Сразу вспомнился известный неприличный анекдот про еврея, крестик и нижнее бельё, мол, вы или крестик снимите, или исподнее наденьте.

В кулуарах говорят, что назначение Карин Кнайсль в совет директоров ПАО "НК „Роснефть"" демонстративное и с подтекстом — кто дружит с Владимиром Владимировичем, тому светят "большие барыши и обеспеченная старость". Якобы президент России умеет благодарить тех, кто сотрудничает с ним на Западе, российские деньги — они не нефть, не пахнут и не мажутся.

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В августе 2018 года Карин Кнайсль пригласила на свою свадьбу президента страны-агрессора России, а во время танца сделала перед ним глубокий реверанс. В это время она занимала пост федерального министра европейских интеграционных и иностранных дел Австрии, поэтому присутствие Владимира Путина на личном торжестве после событий 2014 года в Украине дискредитировало Австрию как нейтральное государство. Её решение вызвало волну критики в стране. В частности, визит президента России "наносит ущерб" Австрии, заявил тогда австрийский политолог Герхард Манготт. По его словам, он "возбуждает подозрение" в том, что Австрия является "троянским конём" России в Евросоюзе.

Сам факт, что лидер одной страны посетил свадьбу главы иностранного ведомства другого государства — редчайший случай в мировой практике. Австрийский депутат Европарламента от фракции "Зелёные — Европейский свободный альянс" Михель Раймон призвал Карин Кнайсль подать в отставку, а если она "не сделает этого добровольно", федеральный канцлер Австрии должен предложить её отставку президенту. "Как должны воспринимать Австрию в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ очевидно существуют близкие отношения?" — задавался вопросом депутат от оппозиционной партии "Список Пильца" в австрийском парламенте Бруно Россман.

Как бы то ни было, Владимир Путин на свадьбе — плохая примета. Спустя год, после громкого скандала с якобы российским финансированием "Партии свободы" в мае 2019 года Карин Кнайсль ушла в отставку вместе со всем составом кабинета. В 2020 году по сообщениям австрийских СМИ, экс-федеральный министр якобы жаловалась на отсутствие денег, а в апреле она обвинила своего супруга в домашнем насилии и подала на развод.

Смеем предположить, что после назначения в совет директоров российской нефтяной компании жизнь заиграет новыми красками. В частности, по итогам 2019 года члены совета директоров ПАО "НК „Роснефть"" получили выплаты в размере по 500–600 тыс. долл. Видимо, иностранцев не смущает тот факт, что их зарплаты в стране, где по разным оценкам за чертой бедности находится 80–100 млн человек (55–68% населения), звучат как геноцид нации.

Заплатит за путинский банкет простой народ — российские налогоплательщики. Прямо сейчас власти готовят россиян к повышению налогов. В частности, 3 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выкатил итоги социологического исследования "Социальное государство и налоги: в поисках баланса". Провластные социологи пришли к выводу, что 45% россиян "предпочли бы платить больше налогов, но быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг", 54% — "согласны платить высокие налоги, если это позволит обеспечивать поддержку и бедным слоям населения". Злые языки говорят, что некогда популярный в интернете мем с Владимиром Путиным "плоти нолог" без пяти минут официальная идеология позднего путинского режима.

Ранее, в феврале 2021 года, Высшая школа экономики (ВШЭ) опубликовала исследование о том, что 60% россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы под конкретные программы. "Стоит отметить, что 60% опрошенных россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы, которые будут идти на конкретные программы под контролем общественности. Приоритеты здесь все те же: улучшение качества медицинского обслуживания, социальная помощь и улучшение качества школьного образования. На оплату образования детей и медицинских услуг, прежде всего, россияне потратили бы и свой личный дополнительный доход. Далее по приоритетности: отпуск, покупка продуктов, одежды и обуви", — было сказано в результатах исследования.

Это стремление российских властей свалить всё на россиян продолжает ранее озвученный тезис — люди новая нефть. Повысить налоги под соусом "широкой доступности и высокого качества государственных услуг" или "конкретных программ под контролем общественности" звучит как "дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих". РФ входит в десятку стран по мировым запасам нефти и занимает первое место по мировым запасам природного газа. Однако в глобальном исследовании What Worries the World компании Ipsos жители России проявили наибольшую среди других стран в мире обеспокоенность проблемой бедности и социального неравенства — 61% в России против 32% в мире. Иностранцы в России получают по 500–600 тыс. дол., тогда как народу с прожиточным минимумом 160 долл. российские власти предлагают платить больше налогов ради светлого будущего.

Назначение экс-федерального министра европейских интеграционных и иностранных дел Австрии в совет директоров ПАО "НК „Роснефть"" — капля в море. К примеру, в 2020 году стало известно, что бывший руководитель службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на пропагандистском российском телеканале Russia Today France программу о геополитике. Как отметило тогда международное французское радио RFI, чиновник неоднократно выступал с пророссийских позиций. К примеру, в 2018 году (!) в интервью YouTube-каналу Thinkerview, которое на своём сайте пересказала Russia Today, он назвал отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", похвалил прогресс России в области вооружений, а также заявил, что Москва не является угрозой западным странам.

За 21 год правления Путин собрал вагон и тележку (не) дорогих иностранцев. Россиянам же сказано: "Плоти налог!"

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