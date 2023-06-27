По Мордору бродила в камуфляже Крокодила: она, она к Кремлю наемников вела…

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Что это было? Ну, прежде всего, - несусветный конфуз для всякого рода словоохотливых аналитиков, которые неизменно резво впиваются в любой более-менее резонансный информационный повод. Чтобы наперегонки попытаться максимально оперативно выплеснуть на общественность свои пророческие откровения. Не дожидаясь, как правило, развития событий – раскрытия темы. Ну и тут едва ли не все промахнулись. Теперь, конечно, придется пытаться лукаво настаивать, что у авторских прогнозов был некий иносказательный подтекст. Который, естественно, оправдался…Впрочем, все это не мудрено. Пригожинская ситуация крайне не тривиальная, и она может легко десятки раз трансформироваться в период создания любым автором соответствующего материала. Сам вот пишу под риском того, что итоговый продукт окажется абсолютно не актуальным…

Как говориться, очевидности в "Вагнеровском мятеже" не обнаружилось также, как и крови в проспиртованных венах непросыхающего алкоголика. А смысла в любых российских демаршах чаще всего исторически столь же мало, как и в самом существовании этого бестолкового, бесцельного царства злобного прозябания. С инертным, ни на что толком неспособным в контексте социального развития, но напыщенным населением. Поэтому, собственно говоря, логически односложно вояж Пригожина и его развязку по традиционным ментальным шаблонам понять попросту нереально. И не стоит этого делать! Да-да, мне думается некие жалкие проблески разумности можно обнаружить лишь в следующей версии: имела место попытка зондирования внутрироссийской и международной реакции на такого рода "ЧВК-вирус".

Именно информационная ценность внешнего реагирования, вероятнее всего, здесь доминировала над значением содержания и динамики самого события. Как так? Вот так, по-русски – просто "на авось". По принципу, подмеченному героями культового мультсериала компании Walt Disney "Чип и Дейл спешат на помощь": "не пытайся понять Толстопуза – свихнешься!". Вот и населяющие Россию бездумные бурундуки совершенно не пытались ничего понять. Просто боялись, заинтересованно отслеживали новости или в экстазе насыщались энергией злодейской вольницы, ликовали и импульсивно братались с вагнеровскими "Толстопузами". Ну а тем самым глубокомысленным наблюдателям в изрядной степени пришлось "свихнуться" – они ничего толком не поняли… То есть, россияне остались сами собой – инертной массой терпил, безропотно плывущих по затхлой поверхности зловонной имперской истории. Все остальные примитивные организмы великодержавной пищевой цепочки знатно рефлексировали. Кремлевский сиделец традиционно испугался, и заикаясь исторгнул из себя очередную порцию откровенной ахинеи. Олигархи по-своему – по-тараканьи побежали в рассыпную из под давно барахлящего газонефтяного "холодильника". Не отличающиеся умом высокопоставленные чинуши заблеяли на разные лады, не зная кому присягнуть. Силовики, доблестно сдерживая свой патриотический пыл, благоразумно не оказывали сопротивление. Пропагандисты взмолились тому самому неведомому "особенному богу", который для чего-то и куда-то "великороссов" "избрал". Вероятно – для жестоких экспериментов над здравым смыслом… Упомянутое экспертное сообщество какофонической разноголосицей понесло вздор… Бессмысленность породила очевидность. Генеральная репетиция трагифарсового пророчества о неизбежности калейдоскопического обвала "Третьего Рима" оказалась вполне себе успешной. Стало понятно, по крайней мере, от кого из субъектов политической системы и что можно ожидать… Явственно наметились все глубокие ключевые трещины, по которым тело "российской государственности" в будущем развалится на части. А больше ничего не ясно, естественно. Ввиду того, вероятно, что ни в каких иных аспектах столь революционного события разум попросту не присутствовал…

Ну, и… Чтобы это ни было, кто же автор, выгодоприобретатель, заказчик или стратегически заинтересованный наблюдатель этого очень уж несуразного похода за справедливостью? А вот это – интересно!

Cui prodest? Cui bono?

Прочитайте, пожалуйста, в латинской побуквенной транскрипции это крылатое выражение "кому это выгодно?" римского юриста Кассиана… И тогда, подозреваю, понимание сущности произошедшего, наверняка станет яснее, чем после многочасового изучения разнообразных экспертных заключений. По крайней мере, обо всем этом абсурде лучше просто не скажешь!

Выскажу, естественно, свое мнение. Бенефициара у "Пригоженских страданий" - два. Первый – это Украина. Так уж получилось! Не готов утверждать, что украинские спецслужбы ничего не знали о замыслах Пригожина или не имели с ним регулярных контактов. "Пу-повар" является для нас самым что ни на есть отчаянным врагом. Пожалуй именно он - наиболее хитрый, эффективный, а значит и смертоносный из них. Но в то же время он - более "адекватный", с позволения сказать. Способный справедливо оценивать театр военных действий и достойно характеризовать своего противника. С ним "спецслужбисты" вполне могли и даже более того – должны были иметь неформальные взаимодействия. Все-таки – фигура неоднозначная, зависимая от Путлера, но стремящаяся к конкурентной автономности, конфликтующая с руководством российской армии. Не думаю, что украинская разведка или та же американская агентура могли завербовать Евгения Викторовича. Но понимать его стратегический и политический потенциал, реальные притязания и степень решимости для них было вполне реально. А от осведомленности, до создания действенных стимулов к смуте – один шаг… Ну и, помните, по Черчиллю: "Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по меньшей мере благожелательно отозвался о Сатане в Палате Общин".

Одним словом, не стоит отрицать, что в любом случае раздрай и потрясения в недрах России – это благо для Украины.

А кто – второй? Да сам – Пригожин. Понятно, что он не довел дело до конца. Хотя, думается мне, ох как мог! Но решил не вытирать ноги о кремлевского карлика в полной мере. Частично и весьма деловито он это, конечно, сделал. Но увесистые наслоения на берцах нового российского полураспутина – полупугачева не только донбасской, но и ростовской глины так и не оказались на морде "бункерного". Почему? Дело совсем не в преданности или благодарности, и не в снисходительности либо в отсутствии у новоявленного претендента на трон должных амбиций. В России – это все пустословие. Очевидно, что, в силу своей строптивости и болтливости, Пригожин уже находился на грани физического уничтожения. Новыми нормативами Министерства обороны РФ, активную часть украинских подразделений ЧВК уже намеривались отобрать у Пригожина и на контрактной основе подчинить ненавистному вагнеровцам Шойгу. А без своей армии Пригожин превратился бы из грозного огнедышащего дракона в беззащитно тявкающего щенка. Вот он и вынужден был импровизировать, действовать, защищаться. Не скажу, что ныне – после "договоренностей" Пригожин гарантировал себе какую-то безопасность. Отнюдь - нет. Но приобрел еще большую популярность в "глубинной России" и выиграл время. Он, конечно, изначально неосмотрительно спровоцировал патовую ситуацию: наилучший вариант, который был у него – идти до конца. Но и абсолютно благоприятный итог в текущей ситуации ему был просто не доступен. Так что всё что остается – следить за развитием событий, в которых нет однозначно предрешенного исхода. Лозунг "можем повторить", гипотетически, может быть для "повара" вполне актуальным методом противодействия оппонентам и средством самозащиты, охранной грамотой. На какое-то время после мятежа глава ЧВК "Вагнер" исчез, разочаровав очень многих. И казалось, что такое молчание даже может стать последним его проявлением в этом мире. Но нет, внезапно "бунтарь" обнаружился запечатленным в каких-то видеороликах в окружении свиты телохранителей. И весьма задорно поведал, что рад тому, как удалось "расшевелить" московскую трясину. Впрочем, Путин также не остался в долгу и в своем "радикальном обращении к нации" выразил удовлетворение подавлением "путча", а также разразился верой в истинный патриотизм вагнеровцев. И это понятно – воевать-то некому. Одним словом – все довольны и всё по-прежнему идет по плану.

Умом Россию не понять – в такой маразм лишь можно верить

Проблема неустойчивой целеустремленности Пригожина, на мой взгляд, содержится в двух аспектах.

Первый фактор – организационный. Захватить власть он бы мог, но удержать – вряд ли. Проблема даже не в недостаточности наличных 20-25 тысяч вооруженных сторонников (подозреваю, что боевиков было гораздо меньше). А в возможной динамике разрастания "вагнеровской" армии, которой неизбежно длительное время пришлось бы навязывать и удерживать "новую" власть "на штыках". Влиятельный путинский олигархат, с омерзением предвкушая возможные последствия новых "справедливых" порядков, наверняка предотвратил бы тотальное подчинение "хунте" ключевых силовых структур. В конечном итоге, есть ли для Мордора реально что-то важнее денег?! Поэтому на данном этапе, вряд ли Пригожину удалось бы консолидировать вокруг себя все объективно необходимые для управления страной ресурсы.

Второй фактор – электорально-идеологический. Путин и Пригожин, в мировоззренческом аспекте, - одной грядки ягоды. Функционируют они на общем шовинистическом электоральном поле. Конечно, от "повара", в отличие от "собирателя земель", на затхлых просторах российской "псевдодемократии" веет новизной, иллюзорно свежим "ветром перемен" и энергичностью. Но его насильственное воцарение на кремлевском престоле, сопровождающееся элементами гражданской войны и внутрироссийской дезорганизованности, с наибольшей вероятностью предопределило бы сокрушительное поражение имперской армии в Украине. Широкие массы патриотической общественности не простили бы Пригожину даже не отстранение морально и физически устаревшего Путина, а потерю великодержавного мироощущения, духовного нарратива исключительности и непобедимости. Мы уже понимаем, что весь пресловутый экзистенциализм "русского мира" строится на идее поглощения Украины и абсолютно бессодержателен без украинской истории и неопровержимо древней славянской принадлежности украинской культуры. Одним словом, без украинского фактора русское мировоззрение – это лишь пустотелая болванка напыщенных мифов. Не даром же у них уже доброе десятилетие нет иных информационных поводов для обсуждения в СМИ, кроме Украины.

Не знаю, способен ли Пригожин столь глубоко препарировать этнокультурные глубины "русскости", но как настоящий опытный "сиделец" он был вполне способен "спинным мозгом" ощущать приближение "шухера". Почему-то думается, что посредством именно такой своеобразной мыслительной процедуры, повара нежданно-негаданно настигло спонтанное миролюбие в 200 километрах от Москвы. А якобы примиренческое обращение к нему усатого парламентера – безмозглого трепача из Белоруссии здесь совершенно не причем. Трусливый минский узурпатор лишь попиарился. Сами посудите: ну какой у "Грыгорыча" может быть авторитет в принципе, а тем более – в плоскости морального кодекса криминалитета. К тому же, подозреваю, ЧВК "Вагнер", при необходимости, с легкостью "навалял" бы картонной белорусской армии… Так что, соответствующеё решение об отмене "кипиша" созрело в голове главного мятежника самостоятельно. Не без воздействия недвусмысленных угроз или даже конкретных репрессивных действий Кремля, разумеется… Как этот мятеж скоропалительно начался, также внезапно и свернулся. Почему-то совершенно не верится, что живой Пригожин, после периода столь бурлящей активности, вдруг предпочтет в каком-то качестве осесть в скучном, бесперспективном и опасном для него Минске.

Валидольный водевиль

Многие комментаторы, как известно настаивали на том, что вся эта "Сага о гневе праведном" - банальный спектакль. Я, признаться, тоже усматриваю в данном событии перспективы для интенсивного употребления попкорна. Просто – исходя из трагикомедийности происходящего. Но с версией предварительной постановки соответствующего театрального представления не согласен. Для возникновения спектакля необходимы, как минимум, пять ключевых вещей: жаждущий зрелищ зритель, платежеспособный спрос на билеты, сценарий, режиссер, труппа, подмостки. Россия, конечно, несмотря на свою дремучую коллективную ментальность, удивительно театральная страна. Театральное искусство предполагает наличие у фигурантов процесса интеллекта и трепетной души. История свидетельствует, что и с тем, и с другим в Мордоре традиционно не густо. Но театра, в худшем - лицемерном смысле этого слова, здесь много везде: в Кремле, на популярных телешоу, в политике, экономике, искусстве, спорте, в армии и т.д., и т.п. А конкретно в случае с "маршем справедливости" сложно обнаружить в событийной основе внятный сценарий, прогрессивного режиссера, эффективный спрос и преданного зрителя. Последний, конечно, - есть, но он не готов отрешенно жертвовать "великодержавием" ради наслаждения творчеством. Сценария точно не было: у Пригожина не нашлось продуманных методов вхождения в конфликт и выхода из него. Что мы сейчас и наблюдаем. Сцена тоже четко не очерчена: то ли внутрироссийский формат, то ли - глобальный – сложно установить однозначно. Труппа, в виде наемников ЧВК, - была. Но что-то мне кажется, что эта труппа "в силу разных причин" теперь уж неизбежно превратится в гору трупов. Все факторы, как видится, исключительно спонтанны, сформированы под воздействием импульсивности и сиюминутных обстоятельств. Здесь не было лицедейства в чистом виде, как "искусства". Но имела место обычная для России неадекватная публичная рефлексия резонансных персонажей. Которые и в повседневной жизни мало отличаются от клоунов.

Однако продолжение следует: в отличие от спектакля, реальную жизнь не остановишь на помпезной финальной реплике…

По улице слона водили. Как видно на показ…

И все же, каковы могут быть основные концентрированные выводы из произошедшего? Как представляется – их несколько. И все они – доступны внешнему наблюдению. Общие из них таковы. Путин – трус, являющийся заложником собственных фантазий, который уже не имеет былого социального авторитета ни внутри РФ, ни за её пределами. Он более не способен обеспечивать жесткую монолитность вертикали своей извращенной во всех отношениях власти. Российская государственность находится в ветхом, расшатанном состоянии и непременно рухнет под воздействием масштабных социальных катаклизмов. Выразим уверенность, что неотвратимое поражение в войне с Украиной, хоть и вынуждено, но, что важно, результативно всколыхнет долгожданные антипутинские протесты в пределах Мордора. Ведь российский беззаветный патриотизм – аморфный нацистский миф, не произрастающий из социальных глубин, а назойливо навязываемый ментально ущербному и преимущественно бессовестному населению пропагандистской машиной Кремля. И эта самая "безоглядная любовь к России" благополучно задохнется в объятиях позора, голода и разрухи. При этом, пожалуй, не стоит всерьез воспринимать всхлипывания либералов разных мастей, отрицающих коллективную ответственность россиян за злодейства их армии. Неофашистские подходы Кремля к обоснованию и поддержке русской идентичности, отнюдь не отрицаются, а находят живой отклик в широких слоях населения. Так что, как говорится, "народ и партия - едины": рашистские преступления в Украине вполне себе охватываются общим умыслом российского общества. Собственно, поэтому преемственная смена власти или её насильственное свержение в России в ближайшей перспективе возможны только в пределах имперских мировоззренческих нарративов – в рамках политических предпочтений многочисленных приверженцев кровожадного "русского мира". Никакие истинно демократические и либеральные новации в этой сфере принципиально невозможны, ввиду отсутствия перспектив их реальной поддержки большей частью россиян. Поэтому, не следует безосновательно ждать скорого ментального покаяния и очищения Московии.

И вот же уникальное явление – эта Россия! О народе там часто и повсеместно говорят – уповая на его восприимчивость, безинициативность и послушность. Но вот сам этот народ не является субъектом политического процесса – только инструментом псевдодемократического политического антуража. По сути он ведь в последние десятилетия абсолютно лишен реального избирательного права. А лишь прикрывает самоуправство своих вождей. И никого это особо не беспокоит, в том числе - само население. Вот и в ситуации с "маршем справедливости" Пригожина, фактор народа реально мало кого волновал: каждый из основных участников этого "мероприятия" руководствовался лишь личными интересами. Тот же Пригожин, как видим, по сути лихо и скоропалительно "слил" всех своих симпатиков и последователей при первой же необходимости позаботиться о собственной шкуре.

А царь-то – не настоящий!

Что касается персоналий… Здесь, конечно, не обойтись без изрядной доли чисто интуитивных предположений. Повторю свою уверенность, что никакой существенной роли в локализации вагнеровского мятежа Лукашенко не играл. Вряд ли "повар" решил обрести безопасность в Минске, который по сути является территорией безраздельного властвования российских спецслужб. Думается, что, если в ближайшее время Пригожин и не будет убит или арестован, то нечто подобное в отношении него однозначно в Кремле планируется. Поэтому велика вероятность, что "бунтарь" все же скроется в Африке. Особенно-то ему больше и негде затаиться.

Но он опасен, очень опасен для Путина. Пригожин уже почувствовал сам и открыл всему миру страх, слабость, запах и даже вкус крови Путлера, его власти. Он был очень близок к Москве. Ему намеревались присягнуть многие путинские силовики. Причем, всё это было довольно быстро и достаточно безболезненно. "Марш справедливости", конечно, сопровождался локальными боевыми действиями и был окроплен кровью и российских военнослужащих, и вагнеровцев. Но, по большому счету, эти косвенные издержки политического процесса по-русски ни кем особенно не принимаются во внимание. Это – мелочь.

Также понятно, что за Пригожиным, вероятнее всего, стоят высокопоставленные функционеры из ближайшего окружения президента РФ. Это, правда, принципиально ничего не меняет в текущей ситуации. Такие люди, конечно, есть. Иначе "повар" просто не являлся бы таким успешным и ершистым. И, полагаю, даже Путин таких покровителей хорошо знает, ибо сам долгое время входил в их число.

Вероятно никого не должны дезориентировать и разговоры о том, что Путин, дескать, готов "под Пригожина" поменять руководство рашистской армии. Будь оно так, Пригожину незачем было бы исчезать. Даже на время. Эти персонажи, даже если и были некогда дружны, то сейчас они - непримиримые антагонисты. Все мосты ими уже сожжены. И Путин понимает, что если кардинально не повлиять на ситуацию прямо сейчас, то у того же Пригожина однозначно появится подходящий момент для повторного выступления на Москву. И даже нынче обиженные на своего лидера наемники, почувствовавшие себя недавно униженными его предательством, вновь пойдут войной на Кремль, если новые намерения главы ЧВК "Вагнер" окажутся более последовательными и непреклонными. А ведь лидером очередного мятежа может быть и не обязательно Пригожин. Он, в принципе, некую свою каверзную историческую миссию уже выполнил – по-своему ответил на извечные русские вопросы: "кто виноват?" и "что делать?".