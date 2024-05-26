В подмосковном Подольске раздались взрывы и вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на воскресенье, 26 мая, в московском Подольске вспыхнул пожар. В огне оказался склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов на Кутузовской улице.

На место происшествия прибыли несколько расчетов российских пожарных. Никакой официальной информации по поводу происшествия пока нет. Однако местные массмедиа цитируют неназванного пожарного, который сказал о "рядовом пожаре, ничего такого, таких было несколько за несколько дней".

В свою очередь очевидцы рассказывают о взрывах (а точнее о "хлопках", потому что слово "взрыв" в РФ запрещено).

"Примерно в 23:10 первый хлопок был, соседи сказали, что почувствовали ударную волну. Потом сильный огонь, сейчас вроде бы гасят, не так горит. Сильного запаха гари нет", - рассказала местная жительница.

Дым от "рядового пожара" можно увидеть издалека. Люди говорят, что горит частная территория, кроме склада с баллонами, там есть другие склады, производства и сервисы.

Информации о пострадавших и о площади возгорания нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подмосковье вспыхнул пожар на электроподстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования "Прогресс". Причиной пожара стало якобы короткое замыкание – по крайней мере, такое объяснение выдала администрация города Балашиха (хотя мэр Сергей Юров о причинах возгорания умолчал). В то же время СМИ сообщили, что речь идет о поджоге.