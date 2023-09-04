В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий. Фото пожара

На территории страны-агрессора России вспыхнул очередной масштабный пожар. На этот раз в Подмосковье загорелся завод с лакокрасочными изделиями.

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Об этом сообщили российские пропагандистские издания. Инцидент произошел в городе Видное в Московской области вечером в воскресенье, 3 сентября.

Как отмечают пропагандисты с ссылкой на сообщение Московской прокуратуры, пожар произошел на складе завода. Площадь горения составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Информация о пострадавших уточняется. Что стало причиной очередного ЧП в России пока не сообщается.

Напомним, накануне стало известно, что в Люберецком районе Московской области РФ произошла диверсия на железной дороге. Неизвестному удалось полностью сжечь три шкафа, которые, как утверждается, отвечали за систему управления электрообогревом.

Поджигатель провел свою работу на перегоне Овражки – Родники, юго-восточнее Москвы. Указанный отрезок ж/д дороги – это чуть более 2 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на хладокомбинате. В МЧС страны-агрессора заявили, что огонь охватил 1400 кв. м.

– 29 августа в Москве на площади трех вокзалов случился пожар. По предварительной информации, ЧП произошло в складском помещении.

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