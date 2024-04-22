В Подмосковье загорелось производственное помещение: огонь охватил более 1000 кв. м. Видео

В подмосковном Орехово-Зуево вспыхнул пожар в производственном здании. Огонь охватил площадь 1200 квадратных метров.

В результате инцидента пострадал рабочий производства, он госпитализирован. Об этом сообщили в МЧС РФ. Отмечается, что около 01:00 местные пожарные локализовали пожар.

Огонь виднелся с разных точек города. В небо взвился большой столб дыма. Однако, что именно горело, россияне не сообщили.

Напомним, 20 апреля в брянских Выгоничах после атаки беспилотников вспыхнула местная подстанция. Местные жители сообщили, что пожару предшествовало шесть взрывов. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что "произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры".

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Владивостоке 7 апреля горело российское судно "Екатерина Великая". Оно является единственным в мире судном снабжения ледового класса. В результате пожара погиб один человек, еще трое пострадали.