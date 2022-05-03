В Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складе, огонь охватил десятки тысяч квадратных метров. Фото, видео
Поздно ночью 3 мая в российском Подмосковье воспламенилось здание хранилища на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе. Таким образом продолжилась череда загадочных пожаров по городам РФ.
Пожару присвоена повышенная степень сложности, поскольку за короткий промежуток времени пламя распространилось по всей территории одноэтажного склада, арендованного в комплексе "Атлант-парк". Об этом сообщили в агентстве ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По информации от МЧС, размеры склада - 150 на 170 метров. Таким образом, площадь возгорания составляется более 25 тысяч квадратных метров.
"В тушении огня задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники. В готовность приведен пожарный поезд", – обозначили пожарные.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России стихийно происходят пожары на стратегических объектах:
– пороховой завод в Перми 2 мая загорелся с серьезными последствиями, включая человеческие жертвы;
– в Брянске бушевал пожар поначалу на нефтебазе, а затем на мясокомбинате;
– 30 апреля загорелось турбинное отделение на Сахалинской ГРЭС-2.