В России произошел пожар на пороховом заводе, есть погибшие

В российской Перми произошел пожар на пороховом заводе, изготовляющем заряды к РСЗО "Град" и "Смерч", а также к комплексам ПВО. Одно из производственных зданий буквально взлетело на воздух.

Известно о двух погибших, еще одна сотрудница завода - в больнице в тяжелом состоянии. Подробности происшествия сообщают российские СМИ.

Пожар на Пермском пороховом заводе произошел 1 мая вечером. О его причинах в России не сообщают. Известно, что огнем была охвачена площадь порядка 550 кв. метров.

Российские СМИ сообщают, что возгорание произошло на производственном участке №12 "Пластмассы". Там якобы сотрудницы завода готовили к отправке на экспорт уже упакованные специзделия.

Видео дня

Одна из женщин, 1963 год рождения, погибла на месте, вторая, родившаяся в 1979 году, умерла по пути в больницу. Еще одна сотрудница, 1986 года рождения, доставлена в реанимацию с сильнейшими ожогами 99% тела.

В сети появились видео, на которых видно, как горит завод.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Курской области РФ обрушился железнодорожный мост, местные власти заявили о диверсии.

Неспокойно было и в российском Белгороде: там опять прозвучали "хлопки". Как выяснилось впоследствии, горели военные склады Минобороны государства-агрессора.