В Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складах, к борьбе с огнем был привлечен вертолет. Видео

В Подмосковье 20 августа снова вспыхнул масштабный пожар. Российские СМИ сообщают о масштабном возгорании склада Ozon в Подольске, огонь охватил 500 кв м.

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Из здания эвакуировали сотрудников, к тушению привлекли вертолет, а местные пожарные жалуются на нехватку воды. Об этом пишут российские паблики.

Согласно сообщениям в СМИ и соцсетях, о возгорании на складе Ozon, в здании высотой 6,5 этажей в подмосковном Подольске стало известно в 10:40 20 августа.

Изначально огонь охватил площадь в 375 кв м, спустя полчаса пожар распространился на 500 кв м.

Российские пропагандисты уверяют, что горит кровля здания и продукция в коробках на стеллажах в секции стеллажного хранения "Б".

"По нашей информации, горят вещи, игрушки и прочие заказы клиентов на шестом этаже. Огонь перекинулся на крышу", – пишет одно из пропагандистских изданий.

При этом другой паблик цитирует пресс-службу OZON, которая утверждает, что блок не эксплуатировался и товары там не хранились.

Некоторые издания со ссылкой на собственные источники пишут, что возгорание произошло ближе к центру склада, однако задействованным в тушении пожара сотрудникам МЧС РФ не удается подобраться к очагу.

Из здания эвакуировали около 160 сотрудников склада. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают около 100 спасателей.

"Стало известно, что у пожарных заканчивается вода, а источники для набора воды находятся далеко от места пожара. На помощь местным пожарным направлены расчеты из Москвы", – сообщают российские СМИ.

Также к борьбе с огнем привлекли пожарный вертолет.

Напомним, ранее в Ростовской области пожаловались на атаку дронов на воинскую часть. Местные власти заявили о "подавлении" средствами РЭБ минимум трех беспилотников, два из которых рухнули на военный объект в Каменск-Шахтинске.