В Подмосковье прогремел взрыв у АЗС, поднялся огромный столб дыма. Видео

В России 3 августа произошел очередной пожар. Загорелся кислородно-аккумуляторный цех предприятия в деревне Ачкасово Московской области, расположенного рядом с АЗС.

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Перед пожаром местные жители слышали взрыв. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

"В Подмосковье произошел взрыв возле АЗС. Очевидцы публикуют видео с клубами дыма, которые поднимаются над местом взрыва. По их данным, происшествие случилось в деревне Ачкасово Воскресенского района – предварительно, на кислородно-аккумуляторном заводе. Других подробностей пока нет", – пишет один из российских пабликов.

В российском МЧС уточнили, что горит цех по производству кислородных аккумуляторов на комбинате "Красный строитель" в Воскресенском районе.

"В городском округе Воскресенск, на улице Московской, горят 200 кв. м. нежилого здания. Эвакуированы 7 человек. Информация уточняется", – цитируют заявление ведомства российские пропагандисты.

"Что-то там пи*дануло и пи*дануло хорошо", – описывают произошедшее очевидцы событий, добавляя, что на заводе "горит каким-то желтым".

Россияне также говорят, что взрывы продолжились и после начала пожара.

Огонь, по данным РосСМИ, охватил цех по производству кислотных аккумуляторов.

Причины взрыва и последовавшего за ним пожара на химическом предприятии устанавливаются.

Позже стало известно, что площадь пожара составила 300 кв. м.

"В горящем помещении есть емкости с литием, поэтому тушить пожар приходится с помощью пены, вода неэффективна при тушении горящего лития – он может вступать с ней в химическую реакцию", – сообщили российские пропагандисты.

Напомним, ранее россиян напугало облако в виде ядерного гриба: явление наблюдали в небе над Казанью.

Также сообщалось, что в Красноярском крае гидросамолет врезался в берег и взорвался. Два человека, которые были на борту, погибли.