Россиян напугало облако в виде ядерного гриба: явление наблюдали в небе над Казанью. Фото и видео
Вечером в среду, 2 августа, жители российской Казани заметили в небе над регионом "ядерный гриб". И несмотря на то, что это оказалось лишь облако соответствующей формы, россиян оно очень напугало.
Об особом природном явлении сообщили росСМИ. Отмечается, что "выросший" над городом "гриб" – это вид кучево-дождевого облака, которое сначала поднимается на большую высоту, а затем начинает расплываться из-за сильных ветров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Судя по опубликованным кадрам, естественное явление подсвечивалось оранжевым солнечным сиянием, благодаря чему выглядело максимально устрашающе.
Напомним: осенью прошлого года подобное явление наблюдали жители Лас-Вегаса в США. Недалеко от города расположен полигон для испытания ядерного оружия, поэтому свидетели необычного природного явления не на шутку обеспокоились.
Странное облако, напоминавшее по форме гриб, появилось на закате, поэтому кое-где его подсвечивали яркие лучи солнца, придавая оранжевый оттенок. Причем видно ее было в десятках километров.
Как сообщал OBOZREVATEL, облако, которое по форме напоминало "ядерный гриб", наблюдали также в Киеве в 2020 году. "Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Так формируется "наковальня" в верхней части облака", – объясняется явление в Википедии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!