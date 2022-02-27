В Петербурге забросали грязью билборды с объяснениями Путина войны с Украиной

В Санкт-Петербурге на улицах появились цифровые билборды с оправданиями президента РФ Владимира Путина войны против Украины: они гласили "Нам не оставили шанса поступить иначе" и "Настоящая сила – в справедливости и правде, которая на нашей стороне". Местные жители забросали эту рекламу грязью.

Как пишет Tjournal, после этого билборды убрали. При этом официально заявлялось, что реклама с Путиным не была согласована с местными властями, а ее появление на панелях попытались оправдать "технической ошибкой".

Таким образом, компания, которая владеет бордами, разместила цитаты Путина о войне с Украиной самовольно. А городские власти Санкт-Петербурга потребовали их убрать.

Изображения в итоге провисели всего один день.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, двое депутатов Госдумы РФ выступили против вторжения в Украину. Оба они – из фракции КПРФ и оба ранее проголосовали за "признание" "Л/ДНР".