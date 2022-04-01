В Пензе школьники написали донос на учительницу за правду о войне в Украине: ей грозит 10 лет тюрьмы

В российской Пензе школьники пожаловались на учительницу из училища олимпийского резерва, мнение о войне которой отличается от государственного. Против преподавателя иностранного языка с 20-летним стажем Ирины Ген завели уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ.

Как сообщает Telegram-канал Baza, две ученицы-спортсменки спросили преподавателя, почему они не поедут на соревнования в Европу, где планировали выступить. Она, пытаясь объяснить ситуацию, "сказала вслух несколько запрещенных сейчас слов".

Один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Ирина Ген заявила школьницам, что они в целом ничего не знают о ситуации, так как для этого нужно изучать множество источников.

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Фрагменты разговора:

– Россию же не допустили на соревнования Европы, ее выступление отменили.

– Я считаю, все правильно.

– Почему?

— Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно.

– Стали бомбить Западную Украину, Западную Украину стали бомбить. Вообще не понятно, при чем тут Западная Украина. До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это, вообще-то, суверенное государство, там суверенное правительство.

– Но мы же не знаем всех тонкостей!

– Так вот именно, что вы ничего не знаете, вы вообще ничего не знаете.

– Никто не знает.

– Я смотрю сто, двести разных независимых источников, а вы ни одного источника не посмотрели. У нас тоталитарный режим. Любое инакомыслие считается мыслепреступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я, в том числе, сейчас отъеду на 15 лет. Конечно, это неправильно, вы тут ни при чем. Я согласна. Но мы страна-изгой, мы Северная Корея. Страна-изгой! Нас никуда теперь не принимают, потому что вот… Мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а куда деваться? Вот такие вот… А когда ты хотела в Чехию-то поехать?

– В июне должна она была быть.

– Уже прям 100 процентов?

– Да, в июне должна была быть.

– Нет, к июню ничего не поменяется, моя хорошая. Ну, в "ЛНР" поедешь, там карате. В "ДНР" поедешь.

Наказание по статье, которую "шьют" преподавателю предусматривает штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

Как писал OBOZREVATEL, росСМИ распространяют ролик, на котором беженка из Мариуполя рассказывает якобы о "зверствах" полка "Азов", который в РФ называют "концентратом нацизма". На самом деле кадры были созданы российскими спецслужбами.

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