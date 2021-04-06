У 'Загонах Путіна' назвали борщ 'споконвічно російською стравою', яку ще 'діди варили'. Відео

Пенсіонери із "Загонів Путіна" записали нове звернення, яке цього разу присвячено темі борщу. Його вони назвали "споконвічно російською стравою".

Запис опубліковано на YouTube-каналі "Загони Путіна Soc Sprav". Деякі з них заявили, що в Росії борщ "набагато смачніший", ніж в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Борщ наш російський дуже смачний і всім подобається. Я була в Україні... на вигляд він негарний, і смак не той. Наш набагато кращий. Ну вони теж борщем називають свій борщ, але вони різні і за смаком, і за виглядом", – сказала одна з активісток.

Інша заявила, що вважає борщ "нашою національною стравою". Ще одна пенсіонерка додала, що він "споконвічно російський": "Наші діди його варили".

"Це справжнісінький наш кубанський борщ, не український", – сказала одна з активісток.

Нагадаємо, що раніше керівництво Michelin перепросило за те, що в їхньому пресрелізі про запуск мішленівського гастрогіда московськими ресторанами борщ було названо "російським". У нього було внесено зміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна подала заявку в ЮНЕСКО на внесення українського борщу в список нематеріальної культурної спадщини.