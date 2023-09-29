В оккупированном Севастополе женщина заявила в полицию на мужчину, который говорил по-английски: подумала, что он шпион

На захваченных РФ территориях фанаты российского диктатора Владимира Путина шизофренически подозревают в шпионаже в пользу стран Запада даже обычных прохожих. Так, в оккупированном Севастополе женщина заявила в полицию на незнакомого мужчину, потому что подумала, что тот шпион.

В частности, подозрительным для нее казалось то, что мужчина гулял с рыжей собакой и разговаривал на английском. Об этом сообщают российские СМИ.

Женщина, по имени Елена, гуляла по набережной и заметила подозрительного мужчину, который гулял с собакой. Она сразу же принялась следить за мужчиной и снимать его на камеру. Пока шла и снимала, уловила краем уха английский язык на скамейке.

Женщина решила доложить на него полицию, однако правоохранители никакого шпиона не обнаружили.

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"Когда раздалась фраза "позже закроется", пазл сложился: речь, конечно, о лодках и кораблях. Вызвала полицию, но работники ни одного шпиона не нашли. Елена продолжает наблюдение", – пишет источник.

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