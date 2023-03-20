''Вашу девочку забрали в ФСБ!'' Россию накрыла эпидемия доносов: родителей – за решетку, детей в интернаты

Страна-агрессор день за днем пробивает новое дно. Запущенный Кремлем процесс наказания за инакомыслие дал свои плоды: теперь за комментарии в соцсетях и просмотр в телефоне "не таких" каналов можно загреметь в тюрьму, а за невинные рисунки ребенка заберут в интернат. Внутренний террор во всей красе.

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"Совок форева" и "лояльность фюреру"

После введения уголовной ответственности за "фейки" об армии РФ, а также о "добровольцах" (среди которых завербованные в колониях жестокие убийцы и насильники) российские СИЗО стали пополняться новыми сидельцами. Бросают за решетку быстро, не особо разбираясь: команда на отлов дана сверху.

Неудачи в Украине привели Россию к внутреннему террору, но о подобных последствиях в Z-угаре россияне не особо задумывались. Теперь же "врагом народа" может стать даже самый обычный пацифист или школьник, считающий, что война – это плохо.

Самый резонансный случай произошел в Тульской области. В апреле прошлого года 53-летнего жителя города Ефремов Алексея Москалева вызвали в школу из-за рисунка его дочери Маши – она нарисовала женщину, которая стояла у флага Украины и загораживала ребенка от ракет, летящих со стороны РФ.

В тот же день по доносу учительницы и директора в учебное заведение приехали полицейские и сотрудники службы опеки. Отца с 13-летней дочерью увезли в отдел. Там на Москалева составили протокол о "дискредитации" вооруженных сил РФ – из-за его комментария под видео в "Одноклассниках".

Через день Москалеву позвонили: "Алексей Владимирович, вам срочно нужно явиться в школу, вашу девочку забрали сотрудники ФСБ". Оказалось, силовики приехали, чтобы провести беседу с Москалевым. Те рассказали ему, что он неправильно воспитывает ребенка, и пригрозили отнять у него дочь, а его самого – отправить в тюрьму. После этого Маша в школу больше не ходила.

30 декабря у Москалева провели дома обыск: сотрудники ФСБ "доставали из шкафов вещи и бросали их на пол, топтали одежду, выдёргивали шнуры, срывали картины со стен, переворачивали мебель". После мужчину увезли на допрос, где его избили.

Правозащитникам удалось вытащить мужчину из-за решетки, но с начала марта он находится под домашним арестом, а его дочь – в приюте. Заседание о лишении отца девочки родительских прав назначили на 6 апреля. До этих пор Маша будет находиться в приюте, где ей не дают возможность увидеться или хотя бы созвониться с близкими.

А в Республике Татарстан пошли еще дальше: там решили историю Маши Москалевой законодательно расширить на всю страну. Депутаты разработали федеральный законопроект, расширяющий перечень детей, которых можно отправлять для "профилактики" в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД. То есть вышел подросток на оппозиционный митинг или написал антивоенный пост – отправят в детдом или интернат.

В социальных сетях россияне очень болезненно восприняли такие инициативы законодателей, однако до реального протеста еще далеко.

Доносы на потоке

За время полномасштабной войны в Украине доносы и статьи о "дискредитации" в России уже получали за посты в социальных сетях, желто-синюю одежду и даже за разговоры на улице или в кафе.

"Эпидемия доносов и сексотничества захлестывает страну, и, как обычно, процентов в 90-99 случаев это именно доносы по разным поводам, которые в правоохранительной лексике обозначаются "из чувства личной неприязни". Да, безусловно, в первую очередь вопрос к тем, кто доносит, к их морали и полному отсутствию человеческого облика. Но не будем забывать, что власть создала для этого все условия, чтобы люди превращались в скотов", – пишет российский аналитик и блогер Анатолий Несмиян.

Наиболее яркий случай последнего времени – когда россиянин после банального дорожного конфликта решил отомстить и заявил об "украинской ДРГ". В приграничных областях РФ объявили план-перехват, а истерия была настолько сильной, что пришлось вмешаться губернаторам. После задержания автомобиля с двумя мужчинами и женщиной выяснилось, что никакого оружия у них нет. А ведь могли и пристрелить...

В ряды стукачей вчера влилась и москвичка, которая сдала участковому насолившего ей соседа-беларуса. Как оказалось, тот в Instagram разместил карикатуру на Путина. По мнению соседки, это "дискредитирует" армию России. Теперь молодого человека проверяют.

Радуга под запретом

Не спится и противникам ЛГБТ с явно больной психикой (или воображением). Поводом устроить "охоту на ведьм" стал новый закон, подписанный Путиным в декабре 2022 года.

Этот закон полностью запрещает "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди людей всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было в РФ раньше. При этом четкого определения "гей-пропаганде" авторы закона так и не дали., так что каждый толкует как хочет.

Безумие дошло до того, что в "пропаганде ЛГБТ" уже заподозрили детский садик, ворота и лавочки которого раскрашены в цвета радуги.

В полицию Ессентуков (Ставропольский край РФ) на "непотребство" заявил 65-летний мужчина.

"Ранним утром мужчина шел по своему городу, на улице Долина Роз его путь пролегал мимо дошкольного учреждения. Взгляд пенсионера зацепился за разноцветные ворота и лавочки на территории детского садика "Зоряночка". Они раскрашены в цвета радуги. Все это напомнило Николаю цвета ЛГБТ, и гражданин поспешил доложить об этом силовикам", – говорится в сообщении.

Как видим, безумие в России день за днем пробивает новое дно. Такими темпами скоро Северная Корея покажется цветочками.