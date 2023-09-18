Россияне массово пишут доносы на одежду из Швеции, принимая шведский флаг за украинский. Видео

Жители столицы страны-агрессора РФ Москвы, нашли "зраду" на ее окраине – в районе Южное Бутово. Там в одном из магазинов они заметили куртки шведского бренда Larsson & Co, которые россияне назвали "украинскими".

Граждане страны-агрессора РФ, ослепленные пропагандой, в порыве ненависти к Украине не могут отличить украинский флаг от шведского из-за схожести цветов на них. Россияне возмущаются, что в РФ в разгар войны продают товары "из Украины" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Они массово снимают видео с жалобами и выкладывают их в сеть, указывая название и адрес магазина – "Фамилия", улица Скобелевская, 20. Граждане РФ призывают "разобраться".

"Обнаружила одежду, которая с Украины продается. На каком основании это? Это просто возмутительно. Я очень прошу, чтобы с этим разобрались", – сказала россиянка.

Выглядят эти жалобы довольно странно, так как на всех куртках четко видно название бренда этой одежды и флаг Швеции, а не Украины. Также на лейблах есть надпись "Spirit of Scandinavia" – "Дух Скандинавии", что тоже должно было натолкнуть россиян на мысль о том, что Украина здесь не при чем. Однако они, вероятно, видят лишь ту часть этикетки, которая окрашена в цвета украинского флага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгороде неизвестные подожгли гигантскую букву "Z", ставшую символом незаконного вторжения в Украину. Теперь их разыскивают российские правоохранители.

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