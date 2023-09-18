newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Россияне массово пишут доносы на одежду из Швеции, принимая шведский флаг за украинский. Видео

София Закревская
Новости России
2 минуты
3,3 т.
Россияне массово пишут доносы на одежду из Швеции, принимая шведский флаг за украинский. Видео

Жители столицы страны-агрессора РФ Москвы, нашли "зраду" на ее окраине – в районе Южное Бутово. Там в одном из магазинов они заметили куртки шведского бренда Larsson & Co, которые россияне назвали "украинскими".

Граждане страны-агрессора РФ, ослепленные пропагандой, в порыве ненависти к Украине не могут отличить украинский флаг от шведского из-за схожести цветов на них. Россияне возмущаются, что в РФ в разгар войны продают товары "из Украины" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Россияне массово пишут доносы на одежду из Швеции, принимая шведский флаг за украинский. Видео
Видео дня

Они массово снимают видео с жалобами и выкладывают их в сеть, указывая название и адрес магазина – "Фамилия", улица Скобелевская, 20. Граждане РФ призывают "разобраться". 

"Обнаружила одежду, которая с Украины продается. На каком основании это? Это просто возмутительно. Я очень прошу, чтобы с этим разобрались", – сказала россиянка. 

Россияне массово пишут доносы на одежду из Швеции, принимая шведский флаг за украинский. Видео
Россияне массово пишут доносы на одежду из Швеции, принимая шведский флаг за украинский. Видео

Выглядят эти жалобы довольно странно, так как на всех куртках четко видно название бренда этой одежды и флаг Швеции, а не Украины. Также на лейблах есть надпись "Spirit of Scandinavia" – "Дух Скандинавии", что тоже должно было натолкнуть россиян на мысль о том, что Украина здесь не при чем. Однако они, вероятно, видят лишь ту часть этикетки, которая окрашена в цвета украинского флага.  

Россияне массово пишут доносы на одежду из Швеции, принимая шведский флаг за украинский. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгороде неизвестные подожгли гигантскую букву "Z", ставшую символом незаконного вторжения в Украину. Теперь их разыскивают российские правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!