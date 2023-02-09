В Новосибирске взорвался газ в многоэтажке и рухнул весь подъезд: есть погибшие. Фото и видео

В российском Новосибирске утром в четверг, 9 февраля, произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. После там вспыхнул пожар и обрушился целый подъезд, в результате чего погибли жильцы.

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Об этом пишут росСМИ со ссылкой на МЧС по региону. В сети распространились кадры с места ЧП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на улице Линейная в Новосибирске после взрыва газа завалился третий подъезд четырехподъездного дома, в каждом из которых по 15 квартир. Сперва сообщалось об одном погибшем.

Из дома эвакуировали 50 жильцов и начали тушить пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров.

В МЧС по Новосибирской области заявили, что сообщение о взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме с последующим горением поступило в 03:43 по мск (07:43 местного времени).

В российских Telegram-каналах писали, что взрыв прогремел во втором подъезде многоэтажки, а обрушился третий.

Спустя более часа росСМИ сообщили, что пожар ликвидирован, а спасатели и пожарные разгребают завалы.

По последним официальным данным, два человека погибли, еще семь пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в Новошахтинске Ростовской области РФ вспыхнул нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара были названы нарушения технологического процесса.

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