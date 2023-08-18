В Новороссийске вспыхнул мощный пожар в грузовом терминале: поднялся чёрный дым. Видео

В России 18 августа вспыхнул очередной мощный пожар. На сей раз пылает грузовой терминал в портовом российском городе Новороссийск.

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Кадры с черным дымом над местом пожара опубликовали российские пропагандисты. Они уверяют, что горят деревянные паллеты на площади 1300 кв м.

О пожаре в грузомов терминале в Новороссийске стало известно около 10 часов утра 18 августа. Огонь, согласно сообщениям росСМИ, охватил площадь 1300 кв м. Горят, как утверждается, "деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом". Некоторые российские ресурсы о бочках не упоминают, пишут только о паллетах.

При этом на видео, снятом на терминале, слышны звуки взрывов: по словам рабочих, это взрываются бочки.

С огнем пытаются справиться несколько десятков российских пожарных.

Согласно официальным заявлениям, пострадавших вследствие пожара нет. Также власти уверяют, что нет и угрозы распространения огня на другие объекты.

Причины возгорания на данный момент неизвестны. Но густым черным дымом, поднимающимся над местом пожара, россияне могут любоваться практически со всех уголков Новороссийска.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа возле "Москва Сити" прогремели взрывы, на месте валил дым. Как и в предыдущий раз, взрывы звучали около бизнес-центра "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Там расположены офисы трех министерств РФ: минэкономразвития, минпромторга и минцифры.

Впоследствии в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Пропагандисты заявили, что один из дронов ударил по "Экспоцентру" на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити". Они утверждали, что было зафиксировано лишь частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов на площади около 30 кв. м.