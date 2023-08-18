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В Новороссийске вспыхнул мощный пожар в грузовом терминале: поднялся чёрный дым. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
2 минуты
1,9 т.
В Новороссийске вспыхнул мощный пожар в грузовом терминале: поднялся чёрный дым. Видео

В России 18 августа вспыхнул очередной мощный пожар. На сей раз пылает грузовой терминал в портовом российском городе Новороссийск.

Видео дня

Кадры с черным дымом над местом пожара опубликовали российские пропагандисты. Они уверяют, что горят деревянные паллеты на площади 1300 кв м.

О пожаре в грузомов терминале в Новороссийске стало известно около 10 часов утра 18 августа. Огонь, согласно сообщениям росСМИ, охватил площадь 1300 кв м. Горят, как утверждается, "деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом". Некоторые российские ресурсы о бочках не упоминают, пишут только о паллетах.

При этом на видео, снятом на терминале, слышны звуки взрывов: по словам рабочих, это взрываются бочки.

С огнем пытаются справиться несколько десятков российских пожарных.

Согласно официальным заявлениям, пострадавших вследствие пожара нет. Также власти уверяют, что нет и угрозы распространения огня на другие объекты.

В Новороссийске вспыхнул мощный пожар в грузовом терминале: поднялся чёрный дым. Видео

Причины возгорания на данный момент неизвестны. Но густым черным дымом, поднимающимся над местом пожара, россияне могут любоваться практически со всех уголков Новороссийска.

В Новороссийске вспыхнул мощный пожар в грузовом терминале: поднялся чёрный дым. Видео
В Новороссийске вспыхнул мощный пожар в грузовом терминале: поднялся чёрный дым. Видео

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа возле "Москва Сити" прогремели взрывы, на месте валил дым. Как и в предыдущий раз, взрывы звучали около бизнес-центра "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Там расположены офисы трех министерств РФ: минэкономразвития, минпромторга и минцифры.

Впоследствии в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Пропагандисты заявили, что один из дронов ударил по "Экспоцентру" на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити". Они утверждали, что было зафиксировано лишь частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов на площади около 30 кв. м.

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