В Москве заочно арестовали судью МУС, выдавшего ордер на арест Шойгу и Герасимова

В стране-агрессоре России заочно арестовали судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля Бен Махфуда. Россиян возмутило, что юрист из Туниса ранее выдал ордера на арест экс-министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Решение принял Басманный районный суд Москвы. Об этом 11 ноября сообщило российское интернет-издание "Медиазона".

Напомним, что МУС выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова летом 2024 года. Обоим этим генералам российской армии было предъявлено обвинение в нанесении ударов по гражданским объектам и мирным жителям в Украине.

В Москве же против Хайкеля Бен Махфуда возбудили уголовное дело о якобы незаконном заключении под стражу Шойгу и Герасимова. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса страны-агрессора. Российские пропагандисты отмечают, мол, максимальное наказание по этой статье – "четыре года колонии".

Отмечается, что юрист из Туниса, ставший судьей МУС в марте 2024 года, выдал ордер вместе с коллегами Росарио Сальваторе Айталой и Серхио Херардо Угальде Годинесом.

Ранее российские силовики возбудили такие же уголовные дела против других судей МУС, выдавших ордера на арест диктатора Путина и уполномоченной по правам человека в РФ Марии Львовой-Беловой.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024-го Басманный райсуд Москвы заочно отправил "под стражу" на два месяца главу СБУ Василия Малюка. Он позже прокомментировал, что это решение "не заслуживает никакого внимания" и его интересует только один суд – над международным преступником Путиным.

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