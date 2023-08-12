В Москве загорелся BMW с автобазы помощника Путина. Видео

В столице страны-агрессора России – Москве произошло чрезвычайное происшествие. Там загорелся BMW с автобазы помощника кровавого президента Владимира Путина.

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Соответствующее видео появилось в сети. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в Telegram-канале. Автомобиль вспыхнул прямо во время движения (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Двигатель правительственной машины самозагорелся на асфальте Ленинградского проспекта.

Сама иномарка, по данным Назарова, закреплена за заместителем главы администрации президента по госнаградам Сергеем Зубковым.

Отметим, ранее во временно оккупированном Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль пособника врага, предварительно – местного коллаборанта.

Также в Днепровском районе Киева 9 июля произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади 1500 м.кв.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Подольском районе Киева в понедельник, 17 июля, на АЗС загорелся автомобиль Skoda. Событие произошло на улице Набережно-Луговой.

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