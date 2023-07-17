На Подоле в Киеве на АЗС загорелась легковушка. Фото и видео

В Подольском районе Киева в понедельник, 17 июля, на АЗС загорелся автомобиль Skoda. Событие произошло на улице Набережно-Луговой.

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Об этом сообщили в соцсетях. Причины возгорания легковой машины установят специалисты (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Горел автомобиль на улице Набережно-Луговой", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть последствия пожара.

Как отметили в пресс-службе ГСЧС Киева, сообщение о пожаре в Подольском районе Киева им поступило 17 июля в 13:36.

"Как оказалось, возгорание произошло в автомобиле Skoda. В 13:45 пожар ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – уточнили спасатели.

Напомним, в Оболонском районе Киева в воскресенье, 9 июля, возник пожар в многоэтажном жилом доме. Как оказалось, владелец квартиры забыл выключить утюг и уехал на дачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе столицы в воскресенье, 9 июля, произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, произошло возгорание, три человека пострадали. В 16:35 пожар был ликвидирован на площади 1500 кв. м.

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