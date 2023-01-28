В Москве загорелись склады с горюче-смазочными материалами около ТЦ. Фото и видео
В столице страны-агрессора России, напавшей на Украину, произошел пожар в строительном торговом центре "Синдика". Загорелся склад с горюче-смазочными материалами.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 января. О нем сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Они распространили кадры с места происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
В российских экстренных службах рассказали, что площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Само здание центра состоит из двух этажей, рядом с ним расположены складские помещения. Загорелись именно они. На складах хранили горюче-смазочные материалы.
Огонь был такой силы, что мог распространиться и на соседние здания, писали пропагандисты. Владельцы складов пытались спасти материалы, которые на тот момент еще не сгорели. Судя по видео, на которых видно большое пламя и огромные клубы дыма, спасти что-то вряд ли удалось.
Этот центр со стройматериалами один из крупнейших в Москве. В 2017 году там уже происходил подобный инцидент, тогда горело 50 тысяч квадратных метров.
Как сообщал OBOZREVATEL, практически ежедневно на территории России начали происходить странные ЧП. В разных регионах гремят взрывы в воинских частях, а склады материалов в крупных торговых центрах по неизвестной причине вспыхивают и сгорают дотла.
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