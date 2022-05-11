В Москве задержали девушку за желто-синюю ленту на куртке. Фото

В Российской Федерации силовики продолжают неадекватными методами бороться со всеми, кто не поддерживают агрессивную путинскую политику. Люди становятся объектом преследования даже из-за желто-синей символики на одежде.

Так, в Москве девушку задержали за ленту в цветах украинского флага, которая была прикреплена на куртке. Об этом сообщает Telegram-канал ОВД-Инфо (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жительница российской столицы Анастасия Зрячих пришла на работу с желто-синей лентой, прикрепленной к куртке. Из-за этого один из сотрудников бизнес-центра вызвал полицию.

"Полицию вызвал сотрудник бизнес-центра, куда пришла девушка, чтобы подменить на работе своего друга. Силовики отвезли Зрячих в отдел полиции по Басманному району", - говорится в сообщении.

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Напомним, в центре Москвы задержали 40-летнего мужчину, обвинив его в участии в несанкционированном митинге. На нем были сине-желтые кроссовки и полицейские расценили эту обувь как "средство агитации".

Ранее на акциях протеста, которые прокатились по России 1 мая, силовики задержали сотни людей. Наибольшее количество задержанных зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Люди выходили на митинги и одиночные пикеты, чтобы выразить свой протест против войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Хабаровск задержали участницу акции против войны. Женщина держала в руках детский рисунок, на котором был изображен голубь мира.