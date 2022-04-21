В Москве мужчину задержали и арестовали из-за сине-желтых кроссовок

В центре Москвы задержали 40-летнего мужчину, обвинив его в участии в несанкционированном митинге. На нем были сине-желтые кроссовки и полицейские расценили эту обувь как "средство агитации".

Как передает The Insider, задержание произошло еще 6 марта. Мужчина приехал в ЦУМ, где хотел выбрать подарки дочери и жене.

Однако на Театральной площади он попал в поле зрения силовиков, которые отвезли его в участок. Там составили на него протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), в котором было сказано, что задержанный якобы выкрикивал лозунги на митинге. Какие именно – не уточняется.

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В результате суд назначил 40-летнему мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей (около 3,5 тысяч гривен). Однако он с таким решением не согласен и собирается его обжаловать.

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