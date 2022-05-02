В России задержали сотни людей на первомайских акциях протеста против войны с Украиной. Фото

На акциях протеста, которые прокатились по России 1 мая, силовики задержали сотни людей. Наибольшее количество задержанных зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Люди выходили на митинги и одиночные пикеты, чтобы выразить свой протест против войны в Украине. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", всего течение 1 мая были задержаны свыше 200 человек в 18 городах России. При этом только в столице страны-агрессора силовики задержали 80 человек.

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Стоит отметить, что многие люди в РФ выходили на одиночные пикеты, держа в руках плакаты с первомайскими и антивоенными лозунгами. Так, в Москве на задержали мужчину, на плакате у которого было написано: "Мир! Труд! Май!".

В Санкт-Петербурге задержали журналистов "Новой газеты" Елену Лукьянову и Андрея Душутина, когда снималась антивоенная акция художницы Елены Осиповой, которая регулярно проводит пикеты, сопровождая их демонстрацией своих картин. Также в этом городе задержали женщину, которая приковала себя наручниками к телевизору с изображением путинского пропагандиста Владимира Соловьева.

Напомним, в центре Москвы задержали 40-летнего мужчину, обвинив его в участии в несанкционированном митинге. На нем были сине-желтые кроссовки и полицейские расценили эту обувь как "средство агитации".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Хабаровск задержали участницу акции против войны. Женщина держала в руках детский рисунок, на котором был изображен голубь мира.