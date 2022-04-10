'Это агония власти': в России задержали женщину с детским рисунком, на котором изображен голубь мира. Видео

В российском городе Хабаровск задержали участницу акции против войны. Женщина держала в руках детский рисунок, на котором был изображён голубь мира.

Об этом сообщила юрист, политик, соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Это агония власти. Вся власть на штыках держится. Нельзя голубя, ребенка показывать. Они сейчас боятся, что люди выйдут, начнут говорить. Хотят каждому заткнуть рот", – говорит участник пикета, ставший свидетелем задержания.

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Он утверждает, что несколько дней назад разговаривал со студентами, вышедшими в поддержку действий президента РФ Владимира Путина. Участники отказались отвечать на вопрос, как они относятся к войне Кремля против народа Украины. При этом утверждая, что они "за Россию".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во Львове под консульство РФ принесли "окровавленную" технику. Таким образом, местные жители выступили против войны в Украине и показали, какой ценой российским мародерам достается награбленное.