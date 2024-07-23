Дроны атаковали паром в порту 'Кавказ', произошел пожар: есть погибший и пострадавшие

В России пожаловались на прилеты по порту "Кавказ" в Краснодарском крае. Предварительно, поражен железнодорожный паром.

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После взрывов в направлении порта понеслись скорые и пожарные машины. Об этом россияне пишут в местных чатах, обратили внимание в Telegram-канале "Крымский ветер".

Россияне в местных чатах в Краснодарском крае РФ активно обсуждают вероятный прилет по порту "Кавказ".

"Минус железнодорожный паром – по ходу, так знатно влупило", – пишет один из комментаторов, возмущенный восторженными комментариями о "суперработе" российской ПВО.

Также местные жители утверждают, что в районе порта наблюдается пожар.

Подписчики "Крымского ветра" сообщают, что по парому прилетело еще утром. После взрывов в направлении порта понеслись скорые и пожарные автомобили.

При этом администраторы российских пабликов активно удаляли любые упоминания о вероятном прилете – и в конце концов вовсе закрыли возможность комментировать под сообщениями о том, как российская ПВО "сбила" над Черным морем и оккупированным Крымом 21 беспилотник.

Тем временем косвенное подтверждение успешности утренней атаки Сил обороны предоставляли даже Z-паблики, которые писали, что российская ПВО фиксировала ракету и пропустила ее к "гражданской инфраструктуре порта "Кавказ".

Впоследствии прилет подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, атаковали паром дроны, есть погибший и раненые.

"Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", – выдал российский чиновник.

Тем временем пропагандисты ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщили, что пострадали не менее пяти человек. И раненые, и погибший – граждане РФ.

Напомним, накануне стало известно, что беспилотники ГУР нанесли удар по НПЗ в Туапсе. Речь идет о минимум восьми дронах, которые прилетели в завод. Российская пропаганда тем временем рассказывала о попадании "обломков дронов", но фактически пропагандисты лишь подтвердили поражение инфраструктуры НПЗ. Вдобавок ко всему очевидцы сняли видео с моментом попадания.