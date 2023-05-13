В Москве таджики запустили над Красной площадью флаг Украины на шариках: подробности и фото

Над Красной площадью в Москве запустили четыре воздушных шарика с флагом Украины. Устроившие это мужчины утверждают, что на плакате было написано "Спасибо за дочь".

Видео дня

Об этом сообщают в российских Telegram каналах. Так, сине-желтый флаг был замечен россиянами в небе над Москвой 12 мая.

Свидетель сообщил, что неизвестные мужчины, ехавшие на автомобиле "Opel", остановились на Красной площади, открыли багажник, выпустили шарики и быстро отъехали.

Через час автомобиль остановили правоохранители. В нем находились два гражданина Таджикистана. Мужчины подтвердили, что выпустили шарики, но были очень удивлены версией об украинском флаге. По их словам, плакат имел розово-фиолетово-желтый цвет, а на нем было написано "Спасибо за дочь".

На мужчин были составлены административные протоколы по нескольким статьям, включая нарушение режима пребывания в России и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что в России ПВО, вероятно, сбила два вертолета подряд. Речь идет об одном, который "приземлился" в Клинце. Еще один вертолет российских оккупантов якобы упал в районе села Сурецкий Муравей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!