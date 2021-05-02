В Москве священник избил прихожан из-за фотографии: нападение попало на видео

В российской столице Москве священник избил посетителя храма, который сфотографировал иконостас, и его друга.

Инцидент произошел в церкви Симеона Столпника (РПЦ) на Новом Арбате, передает "Подъем". Момент рукоприкладства попал на камеру пострадавшего (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прихожанин рассказал, что пришел в храм на Пасху. До конфликта с ним священник Сергей Никитин отчитал двух девушек за то, что у них были руки в карманах. "Девушки расстроились и ушли", – отметил мужчина.

Церковник, как заявил пострадавший, начал конфликт из-за фотографии, при этом не сказав, что съемка запрещена.

"Мы стояли в стороне. Через минуту где-то я сделал фотографию иконостаса, там красивое освещение. Он ко мне подошел, сказал: "Это моя территория", – и ударил по телефону. На что я ответил, что думаю, это территория бога.

У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео", – рассказал пострадавший.

Мужчина сообщил, что настоятель продолжал наносить удары, порвал ему одежду и стал выталкивать из храма.

Мужчина, которого ударил священник, подал заявление в полицию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, патриарх РПЦ Кирилл утверждает, что во время причащения якобы невозможно заразиться COVID-19 и заболеть.