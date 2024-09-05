В центре Мюнхена произошла стрельба возле консульства Израиля: есть погибший

Возле Генерального консульства Израиля и "Центра документации национал-социализма" в Мюнхене (Германия) мужчина открыл огонь из винтовки. Правоохранители застрелили преступника; пятеро полицейских, которые участвовали в перестрелке, не пострадали.

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Инцидент произошел вскоре после 09:00 (по местному времени) четверга, 5 сентября. Как передает Süddeutsche Zeitung, на этом этапе расследования других подозреваемых нет.

Мужчину со старой винтовкой заметили в районе Каролиненплац / Бриннерштрассе в центре города. Мотивы стрелка пока выясняются; рассматривается версия его антисемитских взглядов.

Согласно заявлению стражей правопорядка, ситуация "заморожена и статична", опасности для граждан больше нет. В районе инцидента провели обыски, в том числе в машине, которая могла принадлежать злоумышленнику.

Официальный представитель полиции Андреас Франкен подтвердил смерть стрелка. Он был "остановлен очень быстро", сказал Франкен.

Отметим, что преступление неизвестный совершил в годовщину нападения на Олимпиаду-1972. Тогда погибли израильские спортсмены.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, преступление, вероятно, не просто так совершено недалеко от Генконсульства Израиля именно 5 сентября. "Но это еще необходимо уточнить", – добавил он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 4 сентября в американском штате Джорджия произошла стрельба в средней школе "Апалачи" в городе Вайндер. Погибли четыре человека, более 30 получили ранения.

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