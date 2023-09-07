В Москве произошел пожар на заводе 'Салют', где производят корабельные радары

Днем 7 сентября в Москве произошел очередной пожар. На этот раз в столице государства-террориста России загорелся завод "Салют".

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В РФ заявили, что на заводе загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

На предприятии началась эвакуация персонала. Также с места происшествия сообщают, что из окон третьего этажа идет густой чёрный дым. Пожару присвоен повышенный ранг.

Примечательно, что пожар произошел в вентиляционной камере склада микроэлектроники. Информация о пострадавших не поступала. По информации пропагандистов, причины возгорания устанавливаются.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Москве заявили, что экстренные службы получили сообщение о пожаре в здании научно-производственношл предприятия "Салют" в 13:51. В 14:15 возгорание локализовали на площади 6 кв. м, а в 14:18 его полностью потушили.

Стоит отметить, что завод "Салют" в Москве специализируется на производстве корабельных радаров. Также известно, что с 2022 года предприятие находится под санкциями США.

Напомним, в российском Подмосковье недалеко от международного аэропорта "Жуковский" раздался взрыв. Власти заявили о сбитии беспилотника в Раменском. Взрывной волной выбило окна домов, расположенных у места падения БПЛА.

Также утром 7 сентября взрыв прогремел в российском Ростове-на-Дону. Пропагандисты сообщили, что его было слышно около 3:30, на месте начался пожар. Губернатор области заявил о якобы двух сбитых БПЛА. На кадрах видно, что взрыв был очень сильным, начался пожар, валили клубы дыма. БПЛА якобы упал на автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории государства-агрессора России вечером 4 сентября в очередной раз вспыхнул масштабный пожар. В столице РФ Москве загорелись склады в районе Ленинградского вокзала.

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