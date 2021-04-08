У Москві намагалися зірвати показ фільму про Крим через слово 'анексований'. Відео

У Москві намагалися зірвати показ фільму "Дорога додому" білоруського режисера Артема Любача про окупований Росією Крим.

Стрічка була представлена у межах "Артдокфест". Як повідомляється на сторінці фестивалю в Instagram, на показ прийшло кілька десятків активістів SERB (прокремлівський рух), які викликали поліцію. Їм не сподобалося, що півострів названий у фільмі анексованим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Представники руху почали вимагати, щоб фільм зняли з показу, бо це "порушує російське законодавство" і є "ворожої пропагандою".

"Провокатори викликали поліцію, тому що їм не сподобалося слово "анексований" Крим в анонсі фільму. Поліцейські не знали, що робити", – розповів розповів "МБХ-Медіа" режисер Кирило Нешаєв. Він підкреслив, що поліцейських було досить багато, "15 осіб з патрульними на вулиці".

Організатор фестивалю Віталій Манський уточнив, що активістів було близько 20 осіб.

"У якийсь момент, коли активісти стали заважати перегляду фільму, на них почали кричати глядачі в залі. Через деякий час активісти SERB поїхали з кінотеатру разом з поліцейськими", – сказав він "Дождю".

Відзначимо, що режисером фільму "Дорога додому" є Артем Любач з Білорусі. Стрічка розповідає про 28-річного Павла, який переїхав з Криму в українське село і намагається інтегруватися в нове суспільство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин спрогнозував можливу деокупацію Криму через 3-4 роки.