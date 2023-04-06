В Москве перенесли строительство мечети: солдаты Кадырова угрожали местью всем, кто против ее возведения

Власти Москвы перенесли строительство мечети, вокруг которой между россиянами и солдатами армии главы Чечни Рамзана Кадырова возник скандал. Храм мусульман собирались построить у Святого озера в Косино-Ухтомском районе столицы. Он должен был позволить вместить в себе 60 тыс. человек.

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Об этом сообщает The Insider. Переноса строительства добилось движение "православного олигарха", владельца телеканала и издания "Царьград", а также спонсора войны на востоке Украины Константина Малофеева (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, площадь мечети будет занимать 2,5 тысячи квадратных метров.

Перенести стройку, в частности, требовало движение "Сорок сороков". Но самыми активными оказались участники организации "Двуглавый орел" Малофеева.

"Двуглавый орел" в публичном заявлении назвал возведение мечети "грубейшей политической ошибкой" Сергея Собянина. Эта же организация агитировала за сбор подписей под петицией против стройки. Малофеев и сам обратился публично к Собянину с требованием перенести строительство мечети, так как "Святое озеро свято для православных". Также Малофеев напомнил властям Москвы легенду, согласно которой на месте озера стоял храм, который "опустился под землю и затонул". Из-за этого якобы в озере "чистая как слеза" вода. При строительстве мечети "тайну озера могли нарушить", – говорится на сайте "Царьград".

Как известно, местные граждане, услышав новость о запланированном строительстве мечети, мгновенно вышли на многотысячные протесты, а в сети по этому поводу начались бурные возмущения. Солдаты Кадырова прямо с передовых позиций фронта в Украине пригрозили противникам постройки их храма в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты обстреляли мечеть, которая расположена в городе Мариуполь. В этом здании укрывались 86 граждан Турции.