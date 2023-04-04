Солдаты Кадырова пригрозили противникам постройки мечети в Москве: нам все равно, с кем воевать. Видео

Недавно появилась информация, что в столице РФ Москве близ озера Святое в Косино-Ухтомском районе собираются возвести мечеть. Местные граждане мгновенно вышли на многотысячные протесты, а в сети по этому поводу начались бурные возмущения. Солдаты главы Чечни Рамзана Кадырова прямо с передовых позиций фронта в Украине пригрозили противникам постройки их храма в Москве.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram. "Кадыровцы" открыто заявили, что им все равно, с кем воевать (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы воюем не за мусульманскую войну, мы воюем за общую войну, за российскую целостность и за нашу целостность. Мы хотим, чтобы отреагировали власти и вынесли против этих людей соответствующие статьи и приговоры. Если вы против воли всевышнего пошли, мы будем воевать и с вами, нам все равно с кем воевать", – заявили военные Кадырова.

Сам глава Чечни считает, что эти протесты "нарочитое и активное раскачивание темы". Митингующих он назвал трусами и провокаторами, которые должны отправиться в окопы с автоматом.

"Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд в окопы с автоматом! Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на "русском" Донбассе, и покажи свой патриотизм", – заявил Кадыров.

Отметим, постройку мусульманского центра прихожане предлагают перенести на другое место, дабы не отнимать у православных их сакральную локацию.

К слову, по неподтвержденной информации, в мечети сможет поместиться 60 тысяч человек. В самом районе живет около 90 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты обстреляли мечеть, которая расположена в городе Мариуполь. В этом здании укрываются 86 граждан Турции.