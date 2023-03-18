В Москве ОМОНовцы пришли с проверками в бары Underdog и La Virgen из-за подозрения в финансировании ВСУ. Фото и видео

В столице РФ Москве работники ОМОНа нагрянули с проверкой в местные бары Underdog и La Virgen. Причина – подозрение в финансировании Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщают российские источники. Посетителей заставили показать документы и исполнить патриотические песни.

"Силовики с кувалдами нагрянули с проверкой в московские бары Underdog и La Virgen из-за подозрения в финансировании ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, при проверке одну из посетительниц бара Underdog заставили написать на двери "Z — за Россию", а в самом помещении включили патриотические песни: Shaman, Любэ, "Синий платочек", "Хей, ой, да конь мой вороной".

Также проверялись отдельные посетители. Некоторых заставили петь песню "Отчего так в России берёзы шумят".

Как сообщал OBOZREVATEL, главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) узнало имена военных преступников из России. Среди принимающих участие в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области.

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