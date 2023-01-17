В Москве начались задержания возле стихийного мемориала жертвам российского удара в Днепре. Фото и видео

В столице страны-агрессора Москве возле памятника Лесе Украинке появился стихийный мемориал жертвам ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре. Полиция уже начала проводить возле него задержания.

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Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Были задержаны по меньшей мере четыре человека.

Двое из них возлагали цветы, а еще двое – просто находились возле мемориала. В результате все четверо оказались в полицейской машине. Их имена пока неизвестны.

Известно, что среди задержанных есть женщина – она пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Гражданку сотрудники полиции силой посадили в машину, а собаку оставили на улице.

"По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу", – сказано в сообщении.

SERB – это националистическая прокремлевская политическая группа, которую, предположительно, финансируют российские силовики. Ее участники известны своими провокациями против российской оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара, который был нанесен 14 января. Вследствие атаки погибли 45 человек, 6 из них – дети.

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