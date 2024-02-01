В Москве 76-летнего пенсионера задержали за куртку с надписью 'Россия без Путина': обвинили в 'экстремизме'

В столице России 31 января на проспекте Мира задержали 76-летнего пенсионера, жителя Москвы Владимира Гладышева. Причиной задержания стало то, что мужчина был одет в куртку с надписью "Россия без Путина".

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Об этом сообщают в российских Telegram-каналах. Задержанием занимались работники первого спецполка ГУ МВД РФ по Москве, дежурившие в то время.

Пенсионера доставили в ОМВД "Останкинский" и составили на него административный протокол по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ – демонстрация атрибутов или символики экстремистских организаций.

Местная полиция считает, что надпись "является атрибутом" движения Навального, признанного в РФ "экстремистским".

Пенсионера держали в отделе полиции всю ночь. А днем 1 февраля мужчина был доставлен в Останкинский районный суд Москвы, но на суде он отказался отвечать на вопросы. Информации о заседании по делу пенсионера на сайте суда не было.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесли законопроект, который позволит конфисковать имущество у осужденных по статьям о военных "фейках", то есть у тех, кто критикует войну в Украине. Похоже, Путин окончательно вступил на "сталинский путь", сделав ставку на полное закручивание гаек, репрессии и пропаганду ненависти.

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