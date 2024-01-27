Посадить и конфисковать: в России хотят восстановить ГУЛАГ, а у 'врагов' режима отбирать имущество и отдавать 'свошникам'

В Госдуму РФ внесли законопроект, который позволит конфисковать имущество у осужденных по статьям о военных "фейках", то есть у тех, кто критикует войну в Украине.

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В свое время Сталин отправлял людей в ГУЛАГ за три колосья пшеницы. Похоже, Путин окончательно вступил на "сталинский путь", сделав ставку на полное закручивание гаек, репрессии и пропаганду ненависти. Уже сегодня в путинской России человек получает за антивоенные ценники в магазине или репост в соцсетях. Принятие нового репрессивного закона позволит значительно масштабировать процесс отправки несогласных в тюрьму, сделав наконец его действительно "сталинским" по размаху.

Сама активизация репрессивного инструмента, конечно, направлена на еще большее устрашение россиян. Так или иначе, но такие законы говорят только о нестабильности режима и его страхе перед своим будущим.

О том, как Путинский режим собирается расправляться с несогласными – в материале OBOZ.UA.

Конфискация всего имущества только за слова

Еще в начале правления Владимир Путин поддержал курс на реабилитацию Сталина. За последние годы путинские оценки кровавого тирана стали более комплиментарными. Это был вопрос времени, когда он должен был превратиться в "Сталина 2.0". Абсолютная власть и какой не культ личности уже есть, нужно еще масштабировать свои действия по отношению к врагам режима.

В свое время, выступая перед руководителями ФСБ 28 февраля 2023 года, Путин попросил их удвоить усилия, чтобы "искоренить паразитов, стремящихся причинить России зло при поддержке Запада". После чего процесс расправы с неугодными значительно усилился. Людей в России могут посадить во что бы то ни стало. Но главный грех сегодня – выражать несогласие с войной против Украины.

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за "фейки" о российской армии, призывы к антигосударственной деятельности и еще несколько десятков преступлений, которые в Уголовном кодексе РФ относятся к "деятельности, направленной против безопасности государства". Принятие этого документа значительно увеличит размах репрессивной машины.

Судя по плохому моральному духу российских оккупантов, депутаты Госдумы параллельно пытаются несколько поправить и этот вопрос. Поэтому конфисковать имущество планируют не только у россиян, осужденных за "фейки" против так называемой "сво", но и у тех, кто дезертировал или не выполнил приказ командира. что-то не то сделает на фронте, то его жена и дети также будут отвечать.

Изъятые у осужденных за "фейки про армию" деньги, ценности и имущество российские власти планируют направить на "поддержку" солдат так называемой "сво" и их семей.

После принятия нового закона процесс отправки в тюрем несогласных с Путиным будет поставлен уже на сталинские рельсы, то есть в лагеря поедут десятки тысяч. Что ж, россияне хотели порядок по-сталински", они его получили.

Обратно в ГУЛАГ

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Гурулев заявил, что для несогласных с государством необходимо возродить ГУЛАГ (главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения во времена правления Сталина). По словам одиозного депутата, этого хочет не только он , но и русский народ.

"В России на смертную казнь введен мораторий, однако если "человек идет против государства, наверное, нужно принимать какие-то меры": мне сейчас говорят: "ты хочешь снова устроить ГУЛАГ". Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали киркой в районе Колымского тракта. Это верно. И не только я хочу, и народ хочет этого", – отметил российский депутат.

К таким высказываниям можно относиться по-разному, ну, мол, чего не скажет очередной безумный русский садист-депутат или чиновник. Но в некоторых случаях представители Кремля, комментируя аналогичные очередные предложения по "оздоровлению внутренней ситуации", говорят, мол, это личное мнение "новатора". На этот раз Гурулева никто не дернул, то есть это была обычная "проба пера", прозондировать почву в направлении - а как простые россияне отреагируют на предложение по ГУЛАГу. К слову, реакция российского общества была как всегда - если введут, то значит так и надо .

К слову, возродив любимое детище Сталина – ГУЛАГ, российская власть может решить еще одну проблему – найти рабочую силу. Ведь по итогам 2023 года у России не хватает примерно 4,8 млн работников и ситуация будет только ухудшаться, учитывая, что Путин готовится воевать еще не один год.

Путин обречен, ему уже ничего не поможет

"Как известно, история ходит по кругу, потому что то, что сейчас происходит в Российской Федерации, естественно для этой страны и менталитета ее граждан. Этот закон о конфискации имущества четко вкладывается в процесс увеличения репрессий внутри РФ", – таково мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Путин по своему психотипу – некий советский человек, который не привык придумывать ничего нового, а просто берет то, что уже когда-то хорошо работало на его взгляд. То же касается и репрессивных методов против своих граждан, которые все больше заимствуются из сталинских времен.

Путни с самого начала пытался копировать Сталина. Именно при его власти критика тирана была запрещена и начался процесс его реабилитации. Казалось, что после смерти Сталина, а тем более после развала Советского Союза в 1991 году, возрождение ГУЛАГа просто невозможно. Но россияне так и не прошли процесс декоммунизации общества. И со временем сталинизм снова вернулся сначала во властные коридоры, а впоследствии и на бытовом уровне.

Учитывая тот факт, что Россия – страна, в которой глава государства, если бы он ни назывался, всегда царь и бог для простых людей. Потому что он пожелает, то и делает со своими подданными. Этот закон о конфискации имущества несогласных, как раз четко вкладывается в эту матрицу, ведь мы не видим многочисленных выступлений против его принятия.

Вообще, у граждан России уже давно сформировался некий садо-мазохистический характер. То есть население этих территорий по отношению к власти мазохисты, а к другим народам относятся как садисты. Именно поэтому и война для них – естественное положение вещей. Когда Россия распадется, а это неотвратимый процесс, то по примеру гитлеровской Германии русское население нужно будет перевоспитывать и проводить депутинизацию. Иначе через некоторое время все повторится снова только при другом "путине" или "сталине".

В целом же можно отметить, что, несмотря на новые репрессивные меры, Путин обречен. Его так или иначе ожидает нелестный финал, ведь недовольство растет не только среди населения, но и среди элиты", – подчеркнул Александр Мережко.