В Москве 6 марта на экранах кинотеатров будут показывать 'Лебединое озеро' вместо голливудских фильмов

В России вместо голливудских фильмов в кинотеатрах начнут показывать балет. Так, с 6 марта на киноэкранах в Москве будут демонстрировать балет Большого театра "Лебединое озеро".

Об этом сообщает издание Colta. Первый такой сеанс состоится в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" 6 марта в 14:00.

Балет планируют транслировать до 28 марта в разных сетях кинотеатров по всей Москве.

Отметим, что во времена Советского Союза балет "Лебединое озеро" показывали по телевизору в дни смерти генеральных секретарей, а также во время августовского путча 1991 года. Таким образом власти занимали все каналы телевещания, чтобы отвлечь внимание народа от событий в стране.

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Добавим, что, помимо "Лебединого озера", на экраны кинотеатров в России вскоре вернут фильмы прошлых лет: "Холоп" (2019), "Движение вверх" (2017) и "Батя" (2021). Решение поддержало Министерство культуры РФ.

Некоторые российские фильмы выйдут в прокат раньше, чем ожидалось, чтобы заполнить пустоту в расписании сеансов, которая образовалась из-за санкций против РФ из-за войны в Украине со стороны The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures. Долгожданные новинки из мира кино в России не покажут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, международный бизнес усиливает изоляцию России, которая развязала войну в Украине. Так, об остановке работы в РФ заявили мебельные гиганты IKEA и JYSK.