В московском аэропорту появился "Человек-паук": иностранец залез на самую высокую конструкцию. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
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В московском аэропорту появился 'Человек-паук': иностранец залез на самую высокую конструкцию. Видео

В московском аэропорту "Внуково" 29 сентября иностранец забрался на самую высокую конструкцию. Таким образом он якобы решил обратить внимание на проблемы с обменом билета.

Об этом пишет Telegram-канал "112". Также опубликованы кадры происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина не слезает уже несколько часов.

Отмечается, что гражданин Испании пытался обменять билет на более раннюю дату, чем 3 октября, однако ему отказали.

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После этого он забрался под крышу в терминале А на высоту в 30 метров. Никаких требований он не выдвигает, но обещает спрыгнуть.

В то же время SHOT уточняет, что спасатели готовятся снимать мужчину, а он в это время начал ломать лампы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Иркутске во вторник мужчина с сыном на руках залез на парапет 13-го этажа. Он кричал, что ему изменила жена и угрожал спрыгнуть с ребенком.

РоссияМосква