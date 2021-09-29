В московском аэропорту появился 'Человек-паук': иностранец залез на самую высокую конструкцию. Видео

В московском аэропорту "Внуково" 29 сентября иностранец забрался на самую высокую конструкцию. Таким образом он якобы решил обратить внимание на проблемы с обменом билета.

Об этом пишет Telegram-канал "112". Также опубликованы кадры происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что гражданин Испании пытался обменять билет на более раннюю дату, чем 3 октября, однако ему отказали.

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После этого он забрался под крышу в терминале А на высоту в 30 метров. Никаких требований он не выдвигает, но обещает спрыгнуть.

В то же время SHOT уточняет, что спасатели готовятся снимать мужчину, а он в это время начал ломать лампы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Иркутске во вторник мужчина с сыном на руках залез на парапет 13-го этажа. Он кричал, что ему изменила жена и угрожал спрыгнуть с ребенком.