В Московской области сошли с рельсов 10 грузовых железнодорожных вагонов. Видео

Недалеко от столицы России Москвы с рельсов сошли 10 грузовых железнодорожных вагонов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причиной этого могли стать талые воды, которые подмыли насыпь. Об этом сообщают российские СМИ, публикуя соответствующее видео.

Да, инцидент произошел под Дмитровом в Московской области. На месте происшествия работают ремонтные бригады.

"По предварительным данным, тали воды подмыли насыпь, что повлекло за собой сдвиг путей. На месте происшествия уже ведутся ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на объездном кольце, однако он не отразился на общем движении поездов.

Напомним, в Екатеринбурге днем 1 апреля вспыхнул мощный пожар на "Уралмашзаводе", одном из крупнейших военных заводов РФ. Предварительно там вспыхнул состав с лакокрасочными материалами.

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