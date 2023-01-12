В минобороны России похвастались ''успехами'' в Украине, но умолчали о Соледаре: у оккупантов там огромные потери

Представитель минобороны России Игорь Конашенков в ежедневном брифинге отрапортовал об очередных "успехах" российских оккупационных войск в войне против Украины. Он заявил об "уничтожении 5 украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении", в очередной раз "ликвидировал" западные вооружения и "сбил" украинский самолет.

Видео дня

А вот о боях под Бахмутом и Соледаром Конашенков упомянуть "забыл". На это обратило внимание российское "Агентство Новости".

"Минобороны перестало рассказывать про Соледар. В ежедневном брифинге минобороны России представитель ведомства Игорь Конашенков ничего не сказал про наступление на Бахмут и Соледар. Накануне Евгений Пригожин и связанные с ним Telegram-каналы сообщили о взятии Соледара под контроль. Конашенков сказал, что "на донецком направлении продолжились успешные наступательные действия российских войск", но не уточнил, в чем заключались успехи и где их добились", – отмечено в сообщении.

Также журналисты "Агентства" отметили, что на карте, которую демонстрировал Конашенков в ходе брифинга, Соледар не находится под полным контролем российской армии.

Они также напомнили, что о "взятии Соледара" владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил вечером 10 января. Спустя сутки он еще раз "захватил" этот город на Донетчине, сообщив через свою пресс-службу о якобы "полном освобождении и зачистке территории Соледара".

Впрочем, незадолго до второго заявления Пригожина, днем 11 января в МО РФ фактически опровергли озвученную им "победу", заявив в сводке, что Соледар якобы блокирован и за него продолжаются бои.

"Потерю Соледара отрицали и украинские военные. В вечерней сводке ВСУ говорилось, что российские войска "пытаются взять под контроль город", но несут большие потери, а бои продолжаются", - пишет "Агентство".

Перестал сообщать о взятии Соледара и Пригожин. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг утром сказал, что в Соледаре "проделана гигантская работа", но "впереди еще много работы".

Напомним, утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили Соледар. Бои за этот город продолжаются. Кроме того, в ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся окружить или захватить Бахмут.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути поставок подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков, утверждают в украинском Генштабе.

А в Минобороны Украины днем 12 января в очередной раз заявили, что "подступы к городу усеяны телами убитых захватчиков", а о полной оккупации Соледара говорить преждевременно.