В минобороны РФ похвастались, что ударили по дому в Днепре, и показали циничное фото

Накануне войска РФ совершили массированную ракетную атаку по Украине, одна из ракет прилетела в жилую многоэтажку в Днепре, убив свыше 20 и ранив более 70 мирных жителей. Пока российские пропагандисты пытаются переложить ответственность за кровавое преступление на Украину, в российском минобороны открыто хвастаются этим терактом.

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Там также опубликовали фото ракеты с недвусмысленным намеком: террор будет продолжен. Заявления военного руководства государства-террориста тиражируют российские пропагандисты.

Так, на следующий день после шокирующего теракта - прямого ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре - в российском минобороны "умножили на ноль" все усилия российской пропаганды. Пока пропагандисты во все глотки кричат, что разрушения в Днепре - вина украинских сил ПВО, в МО РФ фактически признали, что целью для удара был, в том числе, и этот дом.

"14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута", - заявили в МО РФ, не удосужившись объяснить, чем же провинились перед Россией мирные жители обычной многоэтажки в Днепре, что их дом оказался среди "назначенных объектов" и какие элементы "системы военного управления" в нем размещались.

В МО государства-агрессора, видимо, считают удар по безоружным гражданским большой "победой" - и недвусмысленно дают понять: террор в отношении мирных украинцев они намереваются продолжать. Ведь "вторая армия мира" способна демонстрировать свою "мощь" только против тех, кто заведомо не может дать ей по зубам.

Именно поэтому менее чем через сутки после своего очередного преступления, там публикуют фото с ракетой и циничной подписью "Заряжаем по полной".

Напомним, накануне, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, практически полностью снеся два подъезда. По состоянию на утро 15 января число погибших перевалило за 2 десятка, убит, в частности, один ребенок. Количество пострадавших и пропавших без вести исчисляется десятками, спасательно-розыскные работы продолжаются уже почти сутки.

Российские пропагандисты взялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии вроде бы стала украинская ракета ПВО: так Россия пытается снять с себя ответственность за шокирующее преступление. Этот же тезис, практически дословно, повторил и советник ОПУ Алексей Арестович, что вызвало шквал критики в его адрес.

Тем временем в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев" и которая имеет боевую часть весом в 950 кг.

Запущена она была из района Курской области. По утверждению ВС ВСУ, в настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет. Из свыше 200 таких ракет, запущенных по Украине за время полномасштабной войны, не удалось сбить ни одной, а сообщения о якобы сбитии Х-22, появлявшиеся ранее, были ошибочными.