Траурные мероприятия планируются в четырех городах РФ: появились подробности массовой ликвидации 'мобиков' в Макеевке

В России запланировали прощание с мобилизированными, которые погибли во время удара по зданию ПТУ в Макеевке (Донецкая область), где они размещались. Как оказалось, все "мобики" были из Самарской области.

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Российские пропагандистские каналы в Telegram сообщили, что в Макеевку отправили оккупантов сразу из четырех городов Самарской области.

Так, траурные мероприятия пройдут в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани во вторник, 3 января.

На канале "Народное сопротивление Украины" написали, что в Макеевке находились мобилизированные из 44 полка Самарской области.

"В Макеевке одним ударом ликвидировано несколько сот мобилизованных из Самарской области (44 полк, в котором большинство было из Тольятти) с некоторыми приданными подразделениями. "Мобики" довольно длительное время проживали в помещении ПТУ, в подвале сделали склад БК, а рядом поставили большую емкость с дизельным топливом. Проживали без особой маскировки, да и технику размещали рядом с техникумом", – говорится в сообщении.

Напомним, что 2 января в минобороны страны-агрессора России подтвердили информацию о ракетном ударе ВСУ по пункту дислокации мобилизованных россиян во временно оккупированном городе Макеевка. Сам же удар произошел в новогоднюю ночь. В РФ заявили, что ликвидировано якобы более 60 российских оккупантов.

По другим же данным, армия РФ потеряла 600 своих бойцов.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ВСУ, вероятно, ракетами HIMARS ликвидировали сотни военнослужащих РФ ударом по их базе в Макеевке. Украинские защитники направили "бавовну" на ПТУ №19, которое захватчики превратили в свою казарму.

"Объект был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки", – заявил Гиркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник OSINT Бенджамин Питтет опубликовал спутниковые снимки, как системы HIMARS уничтожают базу скопления российского противника. Удар по ПТУ в Макеевке проведен безупречно с точки зрения военного профессионализма.

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