В МИД России выдали Украине обвинение в эскалации и связали ядерное оружие с рейтингом Зеленского

В Министерстве иностранных дел России обвинили украинские власти в использовании на Донбассе оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В ведомстве заявили о том, что Вооруженные силы Украины якобы обстреливают населенные пункты из крупнокалиберных пулеметов и артиллерийских установок.

Кроме того, в МИД обратились к Украине с требованием прекратить эскалацию конфликта. Об этом сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости.

Вместе с тем, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила об "антироссийской акции" возле посольства РФ в Киеве 20 апреля, из-за которой в украинское МИД была направлена соответствующая нота, пишет ТАСС.

Захарова высказалась также о рейтинге президента Украины Владимира Зеленского. По ее мнению, доверие к главе государства и его партии якобы "неуклонно снижается", из-за чего в частности, был объявлен призыв резервистов.

"Одним из примеров этой кампании стало заявление ряда депутатов Верховной Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" с призывом разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить на Украине войска стран НАТО, включая ракетные", – сказала спикер МИД РФ.

Напомним, ранее Мария Захарова обвинила Североатлантический альянс (НАТО) в подстрекательстве Украины к войне на востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации 22 апреля обстреляли позиции подразделений военных ВСУ на Донбассе и убили защитника Украины.