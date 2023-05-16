В Курской области заявили об атаке украинского дрона: ранены пять пограничников

В Курской области России заявили об атаке якобы украинского беспилотника на административное здание погрануправления ФСБ в поселке Глушково. Вследствие инцидента ранены пять пограничников.

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Об этом сообщили российские СМИ. Как утверждается, атака была осуществлена вечером 15 мая, около 23:00 часов.

Предварительно, БПЛА сбросил три боеприпаса. У всех пострадавших осколочные ранения.

Пограничников госпитализировали с травмами лица, шеи, щек, живота и бедер, состояние стабильное, пишут росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным британской разведки, "бавовна" на авиабазе Сеща в РФ означает, что у Москвы большие проблемы. Авиабаза Сеща крайне важна для поставок армии РФ, также она использовалась для запуска иранских дронов-камикадзе.

– В оккупированном Луганске 15 мая прогремел взрыв в мужской парикмахерской. Сообщалось о семерых пострадавших и одном погибшем.

– В результате взрыва в барбершопе в Луганске был ранен "глава МВД ЛНР" Игорь Корнет.