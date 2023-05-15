У России большие проблемы: разведка Британии объяснила, что означает 'бавовна' на российской авиабазе Сеща

В результате атаки дронов по российской авиабазе Сеща в Брянской области, расположенной в 150 км от украинской границы, повреждения получил крупный транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации РФ. Эта база сыграла важную роль во вторжении России в Украину, с нее россияне также запускали иранские дроны-камикадзе по украинским городам.

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Эта атака показала уязвимость военно-транспортной авиации, которая крайне необходима такой большой стране, как Россия, что вызовет обеспокоенность в Кремле. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке напомнили, что 3 мая 2023 года несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по российской авиабазе Сеща в 150 км к северу от украинской границы. Атака стала успешной.

"Вероятно, поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 Военно-транспортной авиации (ВТА) России", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Авиабаза Сеща крайне важна для поставок оккупационных войск, также она использовалась для запуска иранских дронов-камикадзе, в частности, для ударов по Киеву.

Любая атака на эту стратегически важную базу, уверены в МО Британии, повышает давление на российскую систему ПВО.

"Военно-транспортная авиация является хорошо обеспеченным элементом российских ВВС, необходимым для транспортировки через огромную страну. Российские власти будут обеспокоены тем, что противовоздушная оборона России и в дальнейшем находится под угрозой, удерживая под угрозой ключевые стратегические активы, такие как базы ВТА", – подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Напомним, 3 мая стало известно, что в Брянской области произошла "бавовна" на военном аэродроме. В России заявили, что по стратегическому объекту было запущено 5 БПЛА. Два из них якобы сбили, еще два – взорвались на территории аэродрома, пятый россияне так и не нашли.

По информации росСМИ, в результате атаки "небольшие повреждения получил не эксплуатируемый Ан-124".

Также сообщалось, что 14 мая в Брянской области дрон атаковал склад с военной техникой. В России признали, что атака была успешной и заявили о повреждении пяти единиц техники.